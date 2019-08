Ebola | più di 2600 casi in Congo | 1 su 3 è un bambino | “la malattia è inarrestabile”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Nell’ultimo anno “ci sono stati più di 2.600confermati di contagio da virusnella Repubblica Democratica del, tra cui più di 1.800 morti in alcune parti delle province di Ituri e Nord Kivu. Quasi 1 caso 3 riguarda un. Ogni singolo ‘caso’ è qualcuno che ha vissuto un’esperienza inimmaginabile. Più di 770 persone sono sopravvissute. Laè inarrestabile e devastante”. Lo affermano, ad un anno dalla dichiarazione della nuova emergenza in Rdc, in una dichiarazione congiunta: Tedros Adhanom Ghebreyesus direttore generale Oms; Mark Lowcock, sottosegretario generale della Nazioni Unite (Onu) per gli affari umanitari e coordinatore per gli aiuti di Emergenza; Henrietta Fore, direttore generale Unicef e David Beasley, direttore generale World Food Programme (Wfp). “Proprio due giorni fa, un nuovo caso dellaè ...

MSF_ITALIA : #Ebola “La situazione è gravissima. Resta un clima diffuso di conflittualità che rende difficile ottenere la fiduci… - franceradini : RT @andcapocci: La chiusura della frontiera tra RdC e Rwanda è durata solo qualche ora. Chiudere le frontiere contro #Ebola renderà la popo… - antonionappi79 : RT @AntonellaNapoli: Un anno fa iniziava in #RDCongo una delle epidemie di #Ebola più gravi della sua storia. @MSF_ITALIA da mesi denuncia… -