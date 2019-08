Decreto inclusione | sì a ore di sostegno e sussidi personalizzati Associazioni | “Resta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019) Famiglie protagoniste, medici specializzati nelle commissioni, gruppi per l’territoriale a supporto delle scuole. Sono solo alcune delle novità delapprovato dal Consiglio dei ministri. Un nuovo approccio al tema delvoluto fortemente dal ministro dell’istruzione Marco Bussetti e sostenuto dalleche si occupano di disabilità coinvolte nei mesi scorsi nel percorso che ha portato all’approvazione delle nuove regole. A cambiare è in primis l’assegnazione delle ore diche verrà decisa d’intesa con le famiglie;, strumenti, metodologie di studio non saranno più elaborati in modo “standard” ma in base al tipo di disabilità verrà fatto un piano didattico individualizzato che guarderà alle caratteristiche del singolo studente. Tra le nuove norme viene rivista la composizione delle commissioni mediche per l’accertamento della ...

Fontana3Lorenzo : Felice che oggi sia stato firmato il decreto per la ripartizione dei fondi per i servizi di trasporto e inclusione… - MiurSocial : Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto #inclusione. Assegnazione delle ore di sostegn… - Linkiesta : Mentre il Governo approva il decreto sicurezza, agenzie per il lavoro private e aziende scendono in campo per favor… -