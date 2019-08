Concorso alla Camera dei deputati | scadenza domande 13 settembre

Concorso Ordinario Infanzia Primaria : in arrivo il bando. Come prepararsi alla preselettiva : Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.167 del 18 Luglio 2019 è stata pubblicata l’autorizzazione al Miur per l’avvio delle procedure di reclutamento di 16.959 docenti con il Concorso Ordinario Infanzia e Primaria. Tutto pronto per far partire la procedura: il prossimo passo sarà la pubblicazione del bando. In questo articolo intendiamo fornire istruzioni utili in merito alla procedura selettiva e, in particolare, alla ...

Concorso 91 Istruttori Amministrativi Genova - come prepararsi alla preselettiva : Sul sito del Comune di Genova è stata data comunicazione in merito alla prova preselettiva del Concorso 91 Istruttori Amministrativi Genova: il 4 Settembre 2019 si svolgerà la procedura preliminare, che verrà confermata con ulteriori dettagli su sede e orari il 26 Agosto. Vediamo assieme la procedura di selezione e come preparare la prova preselettiva. I bandi pubblicati nel Comune di Genova Concorso 91 Istruttori Amministrativi Genova: le ...

Dalla Regione Campania alle Asl - maxi Concorso per 2.175 posti : Nella rassegna dei concorsi pubblici di questa settimana, frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, si segnala il...

Scuola - Concorso Dirigenti Scolastici annullato : Bussetti pronto alla battaglia - ecco perché : In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha parlato dell’annullamento del concorso Dirigenti Scolastici, cercando di rassicurare i 2.900 candidati che hanno superato tutte le prove ed erano pronti ad entrare di ruolo. ‘Anche a me, quando ho vinto il concorso per dirigente scolastico, hanno annullato la procedura per violazione del principio di ...

Concorso docenti 2016 : Conavincos plaude alla proposta di Lucia Azzolina : Continua la strada, finora tortuosa, dei vincitori del Concorso docenti 2016. Conavincos (Coordinamento Nazionale Vincitori Concorso Scuola 2016) ha comunicato la propria approvazione circa l’iniziativa dell’onorevole Lucia Azzolina di voler presentare al Ministro dell’Istruzione Marco Bossetti un’interrogazione riguardante l’utilizzo dei posti resi disponibili da Quota 100. I vincitori di ogni Concorso hanno ...

Concorso navigator : alla prima prova di selezione si è presentato un candidato su tre : Sono iniziate ieri, martedì 18 giugno, le prime prove selettive relative al Concorso per l'assunzione di 2.980 navigator. Oggi ci saranno gli altri due turni previsti in calendario, mentre l'ultimo giorno dedicato a questa fase sarà quello di domani, giovedì 20 giugno. Stando a quanto riportato da Repubblica, al primo turno di ieri si sarebbe presentato soltanto un terzo dei 9mila candidati attesi, ovvero 3.194, una percentuale del 35%. In ...