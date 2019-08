Fonte : sportfair

(Di giovedì 1 agosto 2019) (AdnKronos) – Il governatore della Sicilia ha anche chiesto che la sede legale della nuova società pubblica possa essere la città di Ragusa e ha invitato il premier a portare,seduta di, un crono-programma definitivo e assicurare tempi certi.“La data del 5– conclude – è indispensabile per avere davvero contezza di quali e quante risorse metterà a disposizione lo Stato. Ringrazio anche il ministro dell’Economia Tria perché siamo a un passo da risolvere una questione che vede tutti uniti e sulla quale non vogliamo perdere altro tempo”. L'articolo, ‘5via-Ragusa’ (2) SPORTFAIR.

DaniloToninelli : Noi proprio oggi facciamo lievitare risorse per opere ferroviarie in #Sicilia, lui tenta solo di far lievitare cost… - zazoomnews : Autostrade: Musumeci ‘5 settembre via libera Cipe alla Catania-Ragusa’ (2) - #Autostrade: #Musumeci #settembre - Majden3 : RT @DaniloToninelli: Noi proprio oggi facciamo lievitare risorse per opere ferroviarie in #Sicilia, lui tenta solo di far lievitare costi p… -