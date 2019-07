Ragazzo con disturbi psichici minaccia strage con bombole a gas

Fa il bagno con un amico e viene trascinato a largo : disperso in mare Ragazzo di 18 anni : Matteo Ubaldi, un 18enne umbro, è disperso dal pomeriggio di ieri, quando è stato trasportato dalla corrente mentre faceva...

Carabiniere ucciso a Roma - folla ai funerali. Conte sulla foto del Ragazzo bendato : “E’ un reato - ma l’Arma ha trovato i colpevoli” : “Parlare più del ragazzo bendato che del nostro Carabiniere ucciso significa buttarla in caciara“. Nel giorno dei funerali di Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana, il vicepremier Luigi Di Maio torna sulle polemiche relative alla foto Christian Natale Hjorth bendato, nella caserma di via in Selci, durante l’interrogatorio di venerdì. Anche perché l’immagine sta facendo il giro del mondo è ha mosso “con ...

Aggressione a Ragazzo con maglia Cinema America - ira di Vaporidis : “Pezzi di merda” : Alla notizia di una nuova Aggressione ad una persona che indossava la maglietta del Cinema America (Francesco, un ricercatore di 33 anni simpatizzante dell’associazione di giovani cinefili), l’attore Nicolas Vaporidis pubblica un video in cui mostra il suo disappunto attaccando senza mezza termini gli aggressori che, a suo avviso, sono offuscati da un condizionamento reciproco e non hanno coscienza che per le persone sono solo ...

Le possibili conseguenze della foto del Ragazzo americano bendato in caserma : Il carabiniere che ha bendato Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due indagati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, ha spiegato di averlo fatto per evitare che vedesse elementi legati all'inchiesta che apparivano in quel momento su alcuni schermi presenti nella stanza. Se questa versione dei fatti è vera lo stabiliranno i magistrati. Il militare, nel frattempo, è stato individuato e trasferito ad altro ...

Andrea - Ragazzo autistico - si laurea con 110 e lode : 110 e lode: Andrea Bordonaro, 23 anni, si è laureato con il massimo dei voti all’Università di Messina (sede di Noto), in Scienze della formazione e della comunicazione, discutendo una tesi che lo riguarda da vicino, dal titolo «Deficit della comunicazione nei bambini con disturbo dello spettro autistico e sindrome di Asperger». Sì, perché Andrea è un ragazzo con autismo, e al suo traguardo è arrivando superando tante difficoltà, con grande ...

Temptation Island : Ilaria sarebbe stata vista con un Ragazzo che non è Massimo : Il gossip di Uomini e donne continua ad occuparsi delle tre coppie ancora in gara dopo la quinta puntata trasmessa lunedì 22 luglio. Essa ha lasciato con il fiato sospeso, senza svelare l'esito del falò di confronto di Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. Dopo il weekend da sogno da lui trascorso con la single Elena, Ilaria è sembrata decisa a porre fine alla frequentazione con il fidanzato, che sembra essere andato oltre il lecito nella notte ...

Elettra Lamborghini : "Si bomba solo con il proprio Ragazzo. Non datela in giro. La vostra patata è importante" : Nelle scorse ore, Elettra Lamborghini, diretta dalla propria ginecologa, ha voluto lanciare un messaggio molto importante a tutte le sue giovani fan per la prevenzione di alcune patologie legate all'apparato riproduttivo femminile e al sesso occasionale. La cantante, idolo di molte ragazzine, ha voluto ribadire, in maniera leggera ma efficace, l'importanza della protezione:prosegui la letturaElettra Lamborghini: "Si bomba solo con il proprio ...

Fugge per raggiungere Ragazzo conosciuto in chat - ritrovata 13enne : E' stata rintracciata su un autobus a Orvieto, in Umbria, una ragazzina di 13 anni scomparsa dalla provincia di Ragusa.

Si schianta con motorino dopo averne perso controllo : morto Ragazzo di 26 anni : Roma – Incidente mortale ieri pomeriggio alle 15.45 in Via Carmelo Bene 340, nella zona Casale Nei di Roma. A perdere la vita, un ragazzo di 26 anni, Bogdan Lucian Moscaliuc che per cause da accertare ha perso il controllo del motoveicolo su cui viaggiava, un Honda SH 150. Sul posto sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Il corpo e’ ...

Temptation Island - Andrea contro Jessica : “Fare le corna al tuo Ragazzo? Mi fai schifo”. E lei se ne va con il single Alessandro (che prova a baciarla) : FQ Magazine Temptation Island, Raffaella Mennoia a FqMagazine: “Non solo un bacio, nel reality sono successe molte cose che non facciamo vedere. Il finale? Non me lo aspettavo neanch’io” Una coppia scoppia, un’altra lascia insieme il programma: doppio falò nella quarta puntata di Temptation Island. Andrea e Jessica avrebbero dovuto ...

Le notizie del giorno – Disavventura Wanda Nara - tensione Avellino - Ragazzo con leucemia scrive a Mihajlovic : Disavventura Wanda Nara – In attesa di definire il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, Disavventura per la moglie ed agente Wanda Nara, la coppia riesce sempre a fare notizia anche quando si trova in vacanza. L’ultimo episodio si è verificato nella loro villa sul lago di Como. Wanda Nara è finita nelle acque del lago con la sua moto d’acqua, la stessa ‘Wags’ ha documentato l’accaduto con una serie di foto e video nelle ...

Vedete questo bel Ragazzo? Oggi è un volto tv notissimo - eccolo : irriconoscibile / Guarda : Una foto del 1999. E una sola scritta: "Amarcord". Lui è un volto Oggi famosissimo. Chi è? Giovanni Ciacci, 48 anni, volto ex Rai che adesso trasloca a Mediaset. La metamorfosi è davvero impressionante: senza capelli e con la barba, Oggi Ciacci è decisamente diverso. La star tv lascia Detto Fatto, i

Spagna : durante un concerto metal un Ragazzo disabile fa crowd surfing tra la folla : I concerti all'aperto si confermano dei veri e propri show e, oltre alle grandi emozioni che riescono a dare i musicisti, si respira anche aria di grande libertà. Alcuni giorni fa, infatti, durante il concerto degli Arch Enemy a Viveiro, in Spagna, un ragazzo iberico sulla sedia a rotelle ha fatto crowd surfing tra la folla. Un momento bellissimo per tutti quei fan che, purtroppo, a causa della loro disabilità, hanno difficoltà ad assistere ad ...