Patente - Approvata la norma salva foglio rosa

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Per far fronte allemergenza organici di molti uffici provinciali della Motorizzazione civile, che sta ritardando oltremisura i collaudi, le revisioni e persino gli esami di guida per il conseguimento della, arriva la. Il ministero delle Infrastrutture ha stabilito che gli esami di teoria, in caso di esito positivo, saranno validi anche oltre la scadenza delnel caso in cui in questo periodo non si sia riusciti a svolgere la prova di guida per motivi imputabili alla Motorizzazione. In questa particolare situazione, dunque, non sarà necessario, come accade adesso in molte zone dItalia, consegnare un nuovo certificato medico e dover ripetere la prova di teoria per ottenere una nuova autorizzazione.E il Parlamento vuole allungare la durata a 12 mesi. Laera particolarmente attesa, al punto che il Parlamento, nel disegno di legge di ...

