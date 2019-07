Muro contro muro sulla giustizia Vertice teso Conte-Di Maio-Salvini

VIDEO Valtteri Bottas - incidente clamoroso nel finale : sbatte contro il Muro - addio rimonta su Hamilton. Incubo Mercedes : Il GP di Germania 2019 ha regalato un’infinità di colpi di scena dalla partenza fino all’arrivo, a sei giri dal termine Valtteri Bottas è andato a sbattere contro il muro commettendo un errore gravissimo. Il finlandese si trovava al quarto posto ma era negli scarichi di Stroll e Kvyat, stava cercando il secondo posto per recuperare punti importanti su Lewis Hamilton in classifica generale visto che il britannico ha concluso fuori ...

VIDEO Lewis Hamilton - incidente nel GP di Germania : sbatte contro un Muro - rientra ai box - confusione degli uomini Mercedes : Lewis Hamilton ha commesso il primo errore della sua strepitosa stagione, il Campione del Mondo in carica si trovava comodamente al comando del GP di Germania ma la pioggia ha tradito anche il fuoriclasse britannico: all’ultima curva è finito nella via di fuga, ha perso il controllo della sua Mercedes ed è andato a sbattere contro il muro ma per sua fortuna la monoposto non ha subito grossi danni ed è riuscito a ripartire entrando subito ...

VIDEO Charles Leclerc - incidente nel GP di Germania : Ferrari contro il Muro - errore pesantissimo e ritiro : Charles Leclerc si stava rendendo protagonista di una prova stellare nel GP di Germania 2019, il pilota della Ferrari era riuscito a risalire in seconda posizione grazie a un’ottima strategia e poteva addirittura pensare di attaccare il primato di Lewis Hamilton ma ha commesso un errore letale all’ultima curva, ha perso il controllo della vettura, è finito sulla via di fuga ed è andato a sbattere contro il muro. La macchina si è ...

Cagliari - in fuga dai controlli dei carabinieri si schiantano contro un Muro : 2 morti : Due vittime in due diversi incidenti dalla dinamica simile nel Cagliaritano. Giorgio Perra e Felice Lianas sono morti nel disperato tentativo di sottrarsi ai controlli dei carabinieri. Il primo, a Quarto, e il secondo a Settimo San Pietro hanno terminato la loro fuga finendo con i loro mezzi contro un muro.Continua a leggere

Matteo Salvini - un Muro contro Sea Watch e Mediterranea : "Radar - Marina e rimpatri" - come chiude i porti : Presidio totale dei porti italiani e accordi con Libia e Tunisia. Il piano di difesa di Matteo Salvini è stato presentato al Comitato nazionale ordine e sicurezza presieduto dal ministro degli Interni. Secondo fonti del Viminale, si prevede "l'incremento dei controlli per ridurre le partenze (con ut

Si schianta con auto contro Muro : 19enne in gravi condizioni : Roma – È ricoverato in codice rosso all’ospedale dei Castelli Romani un 19enne che nella notte tra sabato e domenica ha avuto un grave incidente stradale a Velletri. Il ragazzo si trovava a bordo della sua auto, sulla via Appia, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della macchina finendo contro il muro di cinta di una villa. Il 19enne e’ stato soccorso dal 118 e dai Carabinieri della stazione di ...

Migranti - Fedriga rilancia il Muro al confine sloveno : è scontro con il M5s : Un muro al confine est con la Slovenia. È l’idea del governatore del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga (Lega), intervistato dal Fatto Quotidiano: «Certo che se l’Europa non tutela i...

Immigrazione - Fedriga lancia il "Muro da 243 km sul confine Est". M5s fuori controllo : "Coglion*** pazzesca" : Il muro anti-migranti di Fedriga e Salvini? "Una coglion*** di proporzioni bibliche". Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera ed esponente del Movimento 5 Stelle, commenta piuttosto ruvidamente la proposta di Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Fr

Matteo Salvini - intensificati i controlli lungo il confine italosloveno : "In futuro non escludiamo un Muro" : Matteo Salvini ha dato il via libera a intensificare i controlli lungo il confine italosloveno dove continuano a permeare i clandestini attraverso sentieri poco battuti. Partiranno lunedì primo luglio i servizi di pattugliamento misto tra la Polizia di frontiera italiana e le forze dell'ordine slove

Autonomie - scontro totale tra Lega e M5s. "Bloccano qualsiasi iniziativa e fanno Muro. Tutto rinviato" : "Sull'autonomia i Cinque stelle fanno muro e si nascondo dietro ai burocrati. Ennesima riunione a vuoto". Fonti della Lega parlano dopo l'incontro a Palazzo Chigi sul tema delle Autonomie: "I 5 stelle chiedono tempo e chiedono un incontro il prossimo mercoledì. Nessun nodo risolto. Bloccano qualsias

Palazzo Chigi frena l'autonomia : Muro M5S - scontro sulle Camere : ROMA «Le cose vanno fatte bene». Così, a sera, Matteo Salvini risponde centellinando le parole in diretta tv alla domanda se l'intesa sull'autonomia differenziata...

Autonomia - tra Lega e M5s è scontro. Il Carroccio : “Fanno Muro - riunione a vuoto”. La replica : “Serve condivisione” : Ore 13: domani (26 giugno) arriva in consiglio dei ministri. Ore 22.30: piccoli intoppi burocratici. Ore 23.30: nessun testo nella riunione del governo. Ore 23.45: nuova riunione ad hoc fissata per mercoledì 2 luglio. La giornata del dossier Autonomie è partita con un’accelerazione e si è conclusa con una frenata, magari fisiologica, di certo fastidiosa per la Lega. Perché la strada resta piena di ostacoli e il dialogo con gli alleati di ...

Caterina Balivo al Pride di Milano hanno alzato un Muro contro di me : La presentatrice tv Caterina Balivo doveva essere la madrina del “G…y Pride” di Milano del 29 giugno, ma dopo alcune polemiche nate a causa di alcune vecchie frasi della conduttrice, ritenute offensive dalla comunità lgbtq, l’organizzazione ha rimesso l’incarico in comune accordo con la conduttrice. La Balivo al “Corriere della Sera” ha detto”:Il Pride dovrebbe abbattere le barriere, ma alcuni ne hanno alzata una attorno a me. ...

Pisa - scritte offensive sul Muro della scuola contro maturanda e consigliera leghista : Gabriele Laganà La giovane di 18 anni presa di mira è una consigliera leghista a Montaione, in provincia di Firenze, e maturanda del liceo Marconi di San Miniato, nel Pisano. Sul caso indagano i carabinieri "leghista San Miniato non ti vuole" e "Razzista vergogna" sono le frasi offensive scritte da mani ignote sul muro del liceo Marconi di San Miniato, nel Pisano. Con ogni probabilità, gli intimidatori “pensieri” sono rivolti contro ...