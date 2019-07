Gigi D' Alessio Ha avuto un flirt con Loredana Lecciso? E Anna Tatangelo

Biglietti in prevendita per i concerti di Gigi D’Alessio a Roma e Milano nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti di Gigi D’Alessio a Roma e Milano nel 2020. L’artista partenopeo è quindi pronto a tornare sul palco per il supporto del suo prossimo disco di inediti che rilascerà come seguito naturale di 24.02.1967, che aveva pensato in occasione della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo. Le date sono quelle del 20 gennaio al Mediolanum Forum di Assago e quella del 24 gennaio al Palazzo ...

Via d’Amelio - commemorazione in Questura a Palermo : arriva Gigi D’Alessio - Fiammetta Borsellino se ne va : La figlia del giudice ucciso dalla mafia 27 anni fa ha lasciato l'incontro-dibattito previsto in Questura oggi a Palermo...

Gigi d'Alessio torna con il nuovo singolo Domani vedrai : Da oggi è in radio, in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming, "Domani vedrai" il nuovo singolo di Gigi d'Alessio

Audio e testo del nuovo singolo di Gigi D’Alessio - Domani Vedrai è in radio dal 12 luglio : Domani Vedrai è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio in radio dal 12 luglio. L’annuncio è arrivato direttamente sui social dell’artista che ha anticipato il ritorno in radio attraverso diversi post con i quali ha dato anche un’anteprima del testo. Il brano farà parte del prossimo album di inediti che l’artista partenopeo rilascerà in autunno e per il quale ha previsto brani a una sola voce e in collaborazione, con ...

Ilaria D’Alessio vola in Cina per lavoro - la figlia di Gigi lascia temporaneamente l’Italia : Ilaria D’Alessio vola in Cina per lavoro. La figlia di Gigi D’Alessio ha deciso di accettare una proposta professionale che la porterà in oriente. Poco prima di partire, ha organizzato un party che ha riunito i familiari e gli amici più cari, Anna Tatangelo compresa. A festeggiarla anche l’orgoglioso papà.Continua a leggere

Gigi D’Alessio : la figlia 27 enne Ilaria va a vivere in Cina : Gigi D’Alessio, la figlia Ilaria va a vivere in Cina. La notizia Una nuova vita per la figlia di Gigi D’Alessio, Ilaria. La figlia 27 enne del cantante partenopeo e della moglie ha lasciato l’Italia per iniziare una nuova avventura in Cina. A rivelarlo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi. Sul giornale, infatti, si […] L'articolo Gigi D’Alessio: la figlia 27 enne Ilaria va a vivere in Cina proviene da ...

Gigi D'Alessio/ Anna Tatangelo - il motivo della loro passata crisi... - Battiti Live 2019 - : Gigi D'Alessio, Battiti Live 2019: svelato il motivo della loro crisi avuta con Anna Tatangelo. Come rivela la cantante la lontananza non ha fatto che bene al loro rapporto.

Anna Tatangelo in vacanza in Grecia! C'è il figlio ma non Gigi D'Alessio : Anna Tatangelo, come moltissimi altri Vip, è partita per le vacanze. Si trova in compagnia di amici, del figlio ma non di Gigi D'Alessio. In questi giorni di calda estate Anna Tatangelo è partita per le vacanze insieme al figli e alcuni amici. La cantante di Sora, ultimamente, ha recuperato molti followers su Instagram e solo grazie ad alcuni scatti pubblicati che facevano intravedere le sue curve da capogiro. -- Grazie al suo ...

Gigi D'ALESSIO/ 'In autunno uno show con Vanessa Incontrada' - Ballata per Genova - : GIGI D'ALESSIO dopo The Voice ospite a 'Ballata per Genova', evento di musica e spettacolo di Rai1 e rivela: in autunno show con Vanessa Incontrada

Avevamo litigato - vi chiediamo scusa! Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio : I due cantanti napoletani avevano annullato le tre date del tour “Figli di un re minore” per “motivi organizzativi”: ora raccontano la verità sui social. Un confronto a muso duro sfociato in un brutto litigio: è questo il motivo per cui Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio hanno annullato le tre date del loro tour “Figli di un re minore”, previste per giugno. La verità è stata raccontata dai diretti interessati in un video affidato ...

Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio si scusano con i fan : “Avete ragione - avevamo litigato” (video) : I tre concerti speciali Figli di un re minore erano previsti per il mese di giugno a Napoli ma sono stati rinviati a settembre. La comunicazione ufficiale accennava a "motivi organizzativi" ben lontani dalla verità raccontata dagli stessi artisti sui social attraverso un video. Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio si scusano con i fan per lo slittamento delle tre tappe del tour congiunto e confessano tutto: è vero, avevano litigato, ma poi hanno ...

Rinviati i concerti di Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo a Napoli : rimborso dei biglietti e nuove date : I concerti di Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo a Napoli sono Rinviati. Figli di un Re Minore si sposta quindi dal mese di giugno a quello di settembre, mantenendo la medesima location dell'Arena Flegrea del capoluogo partenopeo. I biglietti già acquistati per le prime date rimangono validi per le nuove date che sono state fissate nel 20, 21 e 22 settembre. In particolare, sono validi i biglietti del 21 giugno per la data del 20 settembre; ...