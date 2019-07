Eleonora Pedron | passione segreta con l’attore Fabio Traiano?

Era un sogno... Eleonora Pedron e la svolta sexy sui social! : La svolta sexy di Eleonora Pedron è un colpo al cuore per i followers su Instagram. La trentaseienne padovana, sempre super elegante e di classe, affascina uomini e donne con la sua grazia innata e il suo garbo. Sempre acqua e sapone e sorridente, l’ex compagna di Max Biaggi è perfetta in tutto. E non ha bisogno di osare per piacere o impressionare, ma quando azzarda è un vero e proprio cardiopalma. Esattamente come ...