Basta litigare | reagire ora

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Crescita zero. Sostanziale stagnazione. Per nulla inattesi, i dati di oggi dell’Istat certificano quello che ormai da tempo sappiamo: il Paese è fermo e le prospettive non sono rosee né per l’industria né per le esportazioni. Questo andamento tocca anche le regioni del Nord.Il dato di ieri sul calo della produzione industriale in Lombardia per la prima volta dal 2013 è un segnale da non sottovalutare. Né devono illudere i dati, sempre di oggi, sull’occupazione perché quello che risulta è che si stanno creando lavori a minor valore aggiunto con orari medi più bassi. Perciò se è sempre positivo quando l’occupazione aumenta, bisogna puntare a una buona occupazione, con salari dignitosi che possano spingere i consumi.In questa situazione economica siamo, purtroppo, in buona compagnia. Frenano ...

