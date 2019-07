Luigi Di Maio | luna di miele caldissima con Virginia Saba

Luigi Di Maio - vacanza bollente con la sua nuova fiamma. E scatta la foto “sexy” : È una sfida di governo anche quella relativa all’estate, alle vacanze e ovviamente al gossip quella che tiene occupati Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Così se il leader della Lega, tra un post e l’altro, si è rilassato in riviera romagnola con la sua nuova fiamma Francesca Verdini (che gli ha fatto dimenticare in quattro e quattr’otto la Isoardi) ecco che il vicepremier pentastellato non può di certo essere da meno. È stato infatti beccato dai ...

Luigi Di Maio e Virginia Saba - vacanza romantica in Sardegna (foto) : Estate, tempo di vacanze anche per i nostri politici. Dopo il racconto fotografico delle ferie del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che per rilassarsi in dolce compagnia della fidanzata Francesca Verdini ha scelto le spiagge della riviera romagnola, in particolar modo il lido di Milano Marittima, il settimanale Diva e Donna pubblicherà nel nuovo numero, in edicola da mercoledì 31 luglio, un servizio dedicato al vicepremier Luigi Di Maio. ...

Taglio parlamentari - Luigi Di Maio : “Sono questi i provvedimenti su cui ci aspettiamo un sì” : "Oggi è un gran giorno, ma non ci basta. Ci aspettiamo tanti sì su tanti altri provvedimenti": così Di Maio commenta l'inizio della discussione alla Camera sulla riforma che prevede la riduzione del numero di parlamentari. E aggiunge: "Si faccia la flat tax: se trovano i 30 miliardi noi la sosteniamo. Questo governo va avanti se fa le cose. E adesso abbiamo una grande occasione, quella di dire tanti sì. Noi non siamo quelli del no, siamo quelli ...

Luigi Di Maio - lo scandalo : spunta l'audio rubato : "Lega insopportabile - e Conte..." : "A volte bisogna subire l’atteggiamento della Lega che è insopportabile, non lo dite a me, che sono in questo governo. Ma dopo le elezioni potevamo prendere il 33% e andare all’opposizione o cercare di portare a casa il più possibile, nelle peggiori condizioni". Sono le parole usate dal capo politi

Tav - Luigi Di Maio : “Lega non ha i numeri - userà i voti del Pd per fare un favore a Macron” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sfida la Lega sul voto in Parlamento sulla Tav, l'Alta velocità Torino-Lione: "Oggi da sola non ha i numeri per far passare la Tav, dovrà usare i voti del Pd. E dovrà usare i voti del Pd per fare un favore a Macron: è una cosa che dovranno spiegare ai loro elettori".Continua a leggere

Carabiniere ucciso a Roma - Luigi Di Maio : “Fondi a famiglia da taglio stipendi parlamentari” : Il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio commenta la morte del vice-brigadiere Mario Cerciello Rega a Roma: "Chiederò di destinare parte del ricavato dal taglio dei nostri stipendi da parlamentari al fondo di assistenza predisposto dall’Arma, per sostenere i familiari non solo di Mario ma anche degli altri caduti, in passato, per difendere il Paese".

Alessandro Di Battista - il gran rifiuto nel M5s : ufficiale - vuole la testa di Luigi Di Maio : Il messaggio lanciato da Alessandro Di Battista è chiaro: vuole tornare in campo. Lo ha confermato sabato quando, rispondendo a chi gli chiedeva di tornare, ha detto che lo farà "solo dopo libere elezioni, se i cittadini lo vorranno". Promessa o minaccia, fate voi. Di sicuro in una certa misura è un

Luigi Di Maio denuncia la sicurezza precaria di Roma. Contro Salvini o contro Raggi? : Luigi Di Maio torna sull’uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega per denunciare la sicurezza precaria della città di Roma. Un’accusa contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini o contro la sindaca della capitale, Virginia Raggi?“Io non so di chi sia la colpa, questo non sono io a doverlo stabilire - scrive su Facebook il vicepremier -. Oggi c’è un Paese che piange un suo militare, un uomo ...

Luigi Di Maio - vergogna sul carabiniere ucciso : l'attacco a Matteo Salvini : Una vergogna politica, quella di Luigi Di Maio, il quale dopo l'assassinio del carabiniere a Roma tira in ballo Matteo Salvini. Lo attacca sul tema-sicurezza dopo la tragica fatalità nella capitale. Un colpo non basso, ma infimo. "Si poteva evitare? Io dico di sì. Chi conosce città come Roma sa beni

Luigi Di Maio - voto sul nuovo M5S : metà del popolo grillino gli volta le spalle : Per i 5 Stelle vale un po' lo stesso discorso del Pd che riesce a "vincere" sì ma solo alle primarie interne. A Luigi Di Maio la piattaforma Rousseau sta facendo lo stesso effetto: in mancanza di successi sul campo, da qualche tempo a questa parte ogni votazione sul sito viene salutata come un grand

Maria Elena Boschi umilia Luigi Di Maio : "Disastro come leader del M5s e come vicepremier degli italiani" : "Il problema non è soltanto Luigi Di Maio, che ha già mostrato tutti i suoi limiti non soltanto come leader grillino, facendo perdere al Movimento 5 stelle sei milioni di voti ma anche come vicepremier perché sta facendo perdere tempo e soldi agli italiani". Maria Elena Boschi, ex sottosegretaria al

Il Movimento 5 Stelle dice che i suoi iscritti hanno approvato il “mandato zero” e le altre novità proposte da Luigi Di Maio : Si sono concluse oggi le votazioni sulle riforme allo statuto del Movimento 5 Stelle proposte dal capo politico Luigi Di Maio. Con un post sul blog ufficiale, il Movimento ha annunciato che tutte le proposte – compresa la più nota,