Insetti delle piante

Gli Insetti fanno bene alla salute - più dell’olio d’oliva e delle arance : i risultati di una ricerca italiana : Mauro Serafini, Giampiero Sacchetti, Natalia Battista e Carla Di Mattia – tutti ricercatori della Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali – hanno pubblicato il 15 luglio 2019 lo studio “Antioxidant Activities in vitro of Water and Liposoluble Extracts Obtained by Different Species of Edible Insects and Invertebrates” sulla rivista scientifica “Frontiers in Nutrition and Sustainable diets”, secondo il quale gli insetti ...