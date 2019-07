Honor Smart Screen è ufficialmente in preordine con una fotocamera pop-up come Honor 9X

Tutti i dettagli su Honor Smart Screen e Huawei Smart screen - in arrivo tra agosto e settembre : Il CEO di Huawei Consumer Business, Yu Chengdong ha annunciato ufficialmente che Smart screen, la Smart TV di Huawei sarà lanciata nel mercato consumer a settembre di quest'anno. La TV è supportata da tre chipset personalizzati: chip Kirin AI, chip Hongjun Smart e chip Wi-Fi Gigahome, inoltre verrà fornita con GPU Turbo, Link Turbo, Ark Compiler, file system EROFS Super e fotocamera selfie pop-up. L'articolo Tutti i dettagli su HONOR Smart ...

Telefono facile con Vodafone : smartphone Huawei - Samsung e Honor da 2 euro al mese a fine luglio : Una cascata di proposte per smartphone Huawei, Samsung e Honor con l'iniziativa Telefono facile di Vodafone sta tenendo banco in questi ultimi giorni di luglio. L'operatore rosso sta in effetti inviando a molti suoi clienti delle offerte personalizzate per l'acquisto a rate di dispositivi mobili. Le condizioni, in molti casi, sono molto convenienti. Addirittura alcuni esemplari, se pure di fascia medio-bassa, sono acquistabili con rate di meno ...

Honor conferma uno smartphone 5G entro l’anno e nuovi Max e Note : Dopo il lancio della serie medio range premium Honor 9X in Cina, il presidente di Honor Zhao Ming ha rivelato che il primo smartphone 5G dell'azienda farà parte dalla sua serie V. Zhao ha aggiunto inoltre che lo smartphone 5G di Honor è in fase di sviluppo e test presso i loro laboratori e che l'azienda si sta preparando a rispettare la data di lancio prevista per il quarto trimestre di quest'anno. L'articolo Honor conferma uno smartphone 5G ...

Honor ci presenta le sue quattro serie di smartphone con cui mira a divenire sempre più grande : Il presidente di HONOR, Zhao Ming, ha spiegato che gli smartphone dell'azienda sono suddivisi in quattro serie: la M, la V, la N e la X. Ecco tutti i dettagli L'articolo HONOR ci presenta le sue quattro serie di smartphone con cui mira a divenire sempre più grande proviene da TuttoAndroid.

Annunciati i 10 smartphone Huawei e Honor con EMUI 9.1 entro e non oltre agosto : Occorre analizzare oggi 23 luglio una lista di smartphone Huawei e Honor che possiamo considerare ufficiale a tutti gli effetti, in relazione a prodotti davvero ad un passo dall'aggiornamento EMUI 9.1. A conti fatti, si tratta di una conferma rispetto a quanto riportato nella giornata di ieri a proposito di modelli come Huawei P20 e P20 Pro. Fondamentale, dunque, fermarsi un attimo e analizzare più da vicino tutte le notizie che sono emerse ad ...

Quanto ne sappiamo di Android Q e EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor a fine luglio : Quando Android Q e EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor faranno la loro prima apparizione? Quali sono i device che certamente riceveranno il major update? Quali invece quelli in forse per il supporto? Ancora, quali saranno le principali specifiche dell'aggiornamento? A tutte queste domande, ci sarà una risposta in questo articolo, sulla base delle informazioni ora in circolazione. Android Q ed EMUI 10 potrebbe fare capolino, almeno su alcuni ...

Smartphone Honor 20 Pro offre buone prestazioni e autonomia - ma lo schermo poteva essere migliore : Chi è alla ricerca di uno Smartphone che offra autonomia soddisfacente, design piacevole, e comparto fotografico di buon livello può prendere in considerazione l’Honor 20 Pro. Costa 599 euro, e bisogna mettere in preventivo la mancanza della presa jack per le cuffie e di uno schermo OLED e l’impossibilità di espandere lo spazio di archiviazione interno. Su esperienza d’uso e qualità costruttiva non c’è nulla da obiettare ...

C’è solo Android nel futuro di smartphone Huawei e Honor : nuovo annuncio su Hongmeng OS : Cominciano ad essere più chiare le prospettive del tanto chiacchierato sistema operativo Hongmeng OS, soprattutto per coloro che vogliono conoscere il futuro a medio termine degli smartphone Huawei e Honor che verranno lanciati sul mercato. Dopo aver condiviso coi nostri lettori alcune anticipazioni in merito alle modalità con le quali la piattaforma dovrebbe esordire nei prossimi mesi (l'ultimo bollettino è di pochi giorni fa), oggi tocca ...

Ecco gli smartphone Honor che riceveranno la EMUI 9.1/Magic UI 2.1 già da questo mese in Italia : HONOR ha annunciato la lista degli smartphone che riceveranno il tanto atteso aggiornamento alla EMUI 9.1 o alla Magic UI 2.1 a partire dal mese di luglio. Ecco le novità in arrivo sulla gamma. L'articolo Ecco gli smartphone HONOR che riceveranno la EMUI 9.1/Magic UI 2.1 già da questo mese in Italia proviene da TuttoAndroid.

HongMeng OS al debutto il 9 agosto : il dispositivo sarà la smart TV di Honor? : Nelle ultime settimane non c'è stato giorno in cui non si sia parlato di HongMeng OS, il sistema operativo proprietario di casa Huawei, che in molti abbiamo pensato avrebbe potuto sostituire la controparte Android in seguito al ban USA subito dal colosso cinese. Come riportato da 'gizmochina.com', il progetto è ben più ambizioso, visto che l'OS potrebbe essere compatibile con una serie di device, tra cui anche le smart TV. Lo ha confermato il ...

Questi sette smartphone Honor riceveranno Android Q con EMUI 10 o Magic UI 3.0 : Dopo che Huawei ha confermato quali smartphone riceveranno l'aggiornamento ad Android Q, scopriamo cosa succederà ai modelli HONOR. L'articolo Questi sette smartphone HONOR riceveranno Android Q con EMUI 10 o Magic UI 3.0 proviene da TuttoAndroid.

Ben 9 smartphone Huawei e Honor non di fascia alta con GPU Turbo 3.0 : lista device e giochi interessati : Ci sono alcune interessanti novità da prendere assolutamente in considerazione oggi 17 luglio per tanti utenti in possesso di smartphone Huawei e Honor, soprattutto quelli di fascia non altissima. Da mesi su queste pagine non vi riportavamo aggiornamenti riguardanti il mondo di GPU Turbo 3.0, stando al nostro ultimo report sull'argomento, per il semplice motivo che dal produttore asiatico non siano pervenuti riscontri degni di nota. Oggi però ...

Immancabile Android Q e EMUI 10 su 7 smartphone Honor - prima lista ufficiale : Su quali smartphone Honor arriverà EMUI 10 e naturalmente Android Q? Il brand di smartphone "low-cost" è talmente diffuso anche dalle nostre parti da rendere la risposta a questa domanda davvero importante. Per fortuna è stata la stessa azienda a fornire una prima lista di dispositivi compatibili con la nuova esperienza software. prima ma non unica, per fortuna. A riportare il primo elenco di smartphone Honor predestinati fin da subito a ...

GPU Turbo 3.0 sarà rilasciata per tanti smartphone Huawei e Honor : GPU Turbo 3.0, funzionalità sviluppata da Huawei per migliorare l'esperienza di gioco, verrà rilasciata anche per gli smartphone di fascia bassa. L'articolo GPU Turbo 3.0 sarà rilasciata per tanti smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.