Ferrari in Ungheria con novità | a caccia di “conferme”

F1 - GP Ungheria 2019 : il tracciato dell’Hungaroring ai raggi X. Ferrari sfavorita per l’aerodinamica - insidia Red Bull per la Mercedes : Sono passate solamente pochi giorni da una delle corse più caotiche, imprevedibili ed emozionanti degli ultimi anni di F1, con il GP di Germania che ha offerto uno spettacolo in grado di riavvicinare molte persone a uno sport che ha assoluto bisogno di giornate come quella appena vissuta per ritrovare la corretta via: Max Verstappen ha vinto per la seconda volta in stagione, Lewis Hamilton è incappato in una domenica storta dimostrando di essere ...

F1 - GP Ungheria 2019 : i precedenti e tutte le vittorie della Ferrari all’Hungaroging. : Dopo la strepitosa gara tedesca di Hockenheim, il Circus della Formula Uno si prepara per l’ultimo appuntamento in calendario prima della lunga pausa estiva che si concluderà nel weekend del primo settembre con il Gran Premio del Belgio di Spa. Nel frattempo i piloti si concentrano per affrontare il tortuoso Hungaroring, sede del Gran Premio di Ungheria, che è nato solamente nel 1986 ma che, da quell’anno, non ha mai saltato un’edizione del ...