Code Vein torna a mostrarsi in azione in oltre 40 minuti di video gameplay

Fonte : eurogamer

(Di martedì 30 luglio 2019), l'atteso gioco di ruolo d'in arrivo da Bandai Namco, sta cercando di riproporre la consolidata formula dei Dark Souls in una direzione visiva diversa con un look anime fortemente ispirato. Abbiamo già avuto modo di vedere vari aspetti del gioco, ma ilproveniente dalla conferenza Animation-Comic-Game di Hong Kong ci fornisce un'occhiata molto più approfondita a questo titolo.Ilè in cinese, ma saltando al minuto 16:15 vedrete grossi spezzoni di gioco, compresa una nuova area innevata che fino ad ora non avevamo ancora visto.Leggi altro...

