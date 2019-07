Prof che ingiuriò Rega: "Post non mio"

"Quelnon l'ho scritto io, chi mi conosce sa che non penso quelle cose". Lo precisa Eliana Frontini, l'insegnante di Novara nella bufera per la frase: "Uno di meno.Non sentiremo la mancanza" sul vicebrigadiere Mario Cerciello"Per motivi che spiegherò solo a chi di dovere,mi sono assunta una responsabilità non mia. Non si è trattato di hackeraggio, semplicemente è stato usato il mio account e il mio computer. Non l'ho detto prima perché non credevo che che la vicenda assumesse questo peso",, sostiene laessoressa.(Di lunedì 29 luglio 2019)