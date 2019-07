Manifest e Station 19 non faranno coppia | cambia la programmazione di Canale5 il 31 luglio

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 29 luglio 2019)ladiper il 31e, quindi, anche la messa in onda di19. Nei giorni scorsi vi avevamo annunciato l'arrivo dello spin off di Grey's Anatomy proprio sulla rete ammiraglia Mediaset ma in seconda serata incon il penultimo e, poi, l'ultimo appuntamento cona partire dal 31. Ebbene, le cose non andranno così in seguito ad un cambio diche prevede uno slittamento dello spin off alla prossima settimana. In particolare,19 debutterà sudal 7 agosto in seconda serata con due episodi ma non lo farà inconma con la nuova serie The Fix in onda ad agosto nel prime time del mercoledì sera. Cosa ne sarà di? Anche in questo caso le novità non mancano visto che gli ultimi quattro episodi della serie non saranno divisi in due parti (in onda il 31e il 7 agosto) ...

AtHomeWithDree : @bevllisario Il 31/07 2 puntate di Manifest seguite da 2 di Station 19. Immagino sarà così anche il 07/08. - AtHomeWithDree : Stasera 3 puntate di Manifest, settimana prossima invece 2 e a seguire Station 19 ... E lo dico subito: è tutto col… - CorneliaHale94 : @MasterAb88 Secondo me fanno 31.07 dalle 21.23 alle 23.00 Manifest (due episodi) 07.08 Manifest (due episodi) Stati… -