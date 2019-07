Di Maio | “Per ogni provvedimento ci dobbiamo sedere a un tavolo io | Conte e quell’altro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) “A volte siamo costretti a subire l’atteggiamento della Lega che è insopportabile. Ma dopo le elezioni non avevamo alternativa: o andavamo all’opposizione o cercavamo di portare a casa il più possibile nelle peggiori condizioni.volta che si deve approvare un, in Parlamento o in Consiglio dei ministri, cia unio,e quell’altro là efare un accordo.volta”. Lo ha detto Luigi Dinel corso di un incontro a porte chiuse con gli attivisti del Movimento 5 stelle a Cosenza. L’audio integrale (di cui pubblichiamo un estratto) è stato diffuso dalla testata LaCnews24 . “Quando ti siedi a quelnon puoi pretendere, perché se lo fai anche l’altro pretende e non si porta a casa niente. Se non esistesse questo contratto con la Lega, in Parlamento ci sarebbe ancora un partito ...

