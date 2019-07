Stop al pesce fresco | scatta il fermo pesca

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019)ala tavola per l’avvio delche porta al blocco delle attività della flotta italiana lungo l’Adriatico. A darne notizia è Coldiretti Impresain occasione dell’avvio del provvedimento per risparmiare le risorse del mare cheproprio in occasione dell’Overshoot day, il giorno in cui l’uomo ha già utilizzato tutte le risorse naturali che la Terra può rigenerare nell’intero 2019. Le date del2019 Quali sono le date del2019? Il– sottolinea la Coldiretti – bloccherà le attività dei pescherecci per 30 giorni consecutivi, dal 29 luglio fino al 27 agosto dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, dall’Emilia Romagna fino a parte delle Marche e della Puglia. Il blocco inizialmente varrà infatti – spiega la Coldiretti – da Trieste ad Ancona e da Bari a Manfredonia, mentre lungo l’Adriatico nel tratto da San Benedetto e ...

