Si rompe un’altra coppia a Ballando con le stelle | “Stavolta è finita davvero”

(Di domenica 28 luglio 2019) L’estate non è solo la stagione dei matrimoni, del mare e delle vacanze. È anche la stagione in cui ci si lascia di più. Lo sa bene Samanta Togni, la bella ballerina dicon le, che ha annunciato di aver interrotto la relazione, che durava ormai da tre anni, con l’ex difensore e oggi allenatore di calcio Christian Panucci. La notizia è stata pubblicata dal settimanale di Gossip “Di Più” e le conferme arrivano direttamente da lei. “È tutto vero. Ci siamo lasciati, ma non me la sento di rilasciare altre dichiarazioni”. Eppure la storia sembrava andare avanti a gonfie vele. Qualcosa però sembrava cambiato e i fan lo avevano capito già seguendola su Instagram. L’ultimo post, dove ovviamente non c’era Panucci, aveva come didascalia un’emblematica frase: “Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: ciò che conta è il coraggio di andare avanti”. ...

