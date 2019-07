Salvini:americano bendato?Non è vittima

"A chi si lamenta della bendatura di un arrestato, ricordo che l'unicaper cui piangere è un uomo, un figlio, un marito di 35 anni, un Carabiniere, un servitore della Patria morto in servizio per mano di gente che, se colpevole, merita solo la galera a vita. Lavorando. Punto". Lo ha detto il ministro dell'Interno,, dopo il caso della foto che ritrae con una benda agli occhi uno dei due ragazzi americani, fermati per la morte del Vice brigadiere ucciso a Roma a coltellate.(Di domenica 28 luglio 2019)