Emanuela Orlandi | i resti rinvenuti nel Cimitero teutonico non risalgono a dopo la fine

Caso Emanuela Orlandi - analisi delle ossa : tutti i reperti precedenti al 1800 : E’ ripresa questa mattina l’analisi morfologica dei reperti ritrovati negli ossari nel Campo Santo Teutonico, nell’ambito delle incombenze istruttorie del Caso Orlandi. Al Campo Santo Teutonico anche oggi hanno operato il prof. Arcudi e il suo staff, il personale della Fabbrica di San Pietro e del COS, il Centro Operativo di Sicurezza della Gendarmeria Vaticana. Presenti il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del ...

Caso Emanuela Orlandi : ripresa l’analisi delle ossa nel cimitero teutonico [GALLERY] : Questa mattina sono riprese le operazioni al cimitero teutonico in Vaticano sul Caso Orlandi. Come indicato nel decreto del Promotore di Giustizia della Santa Sede, Giovanni Arcudi con il suo staff – alla presenza del perito di fiducia nominato dalla famiglia Orlandi – ha iniziato l’analisi morfologica dei reperti ritrovati negli ossari, composti da ossa e frammenti ossei. L’analisi sarà effettuata secondo i protocolli ...

Emanuela Orlandi - Ali Agca : è viva e sta bene - non c’entra il Vaticano ma la Cia : Ali Agca in una lettera aperta alla stampa internazionale torna sul caso Emanuela Orlandi, sostenendo che la ragazza scomparsa il 22 giugno 1983, all’età di 15 anni, «è viva e sta bene da 36 anni». Secondo Agca Emanuela «non fu mai sequestrata nel senso classico del termine», ma «fu vittima di un intrigo internazionale per motivi religiosi-politici collegati anche con il TERZO SEGRETO di Fatima»: un intrigo della cui organizzazione «il ...

Emanuela Orlandi - ipotesi - piste e depistaggi degli ultimi 36 anni : Emanuela Orlandi è scomparsa il 22 giugno 1983, a pochi passi dalla basilica di Sant’Apollinare, a Roma. Da allora piste e depistaggi si sono alternati per 36 anni, tenendo il nome della ragazzina sempre tra le prime pagine di cronaca. Dalla Magliana all'orgia di pedofili in Vaticano, ecco le più inquietanti.Continua a leggere

Emanuela Orlandi - ultime notizie : è viva e sta bene - parla Ali Agca : Emanuela Orlandi, ultime notizie: è viva e sta bene, parla Ali Agca Emanuela Orlandi è viva e sta bene. Questo il contenuto principale della lettera di Ali Agca inviata tramite il suo legale, che con una rivelazione choc apre un’altra porta sul mistero della ragazza scomparsa ormai 36 anni fa, quando aveva 15 anni. L’ex terrorista dei Lupi Grigi turchi e attentatore di Giovanni Paolo II, punta il dito contro la Cia invece che contro il ...

Tutte le ultime tappe del mistero di Emanuela Orlandi : Francesco Boezi Nell'ultimo anno e mezzo, abbiamo avuto modo di raccontare alcune novità attorno al caso di Emanuela Orlandi, ma il mistero è rimasto tale L'ultima novità in ordine di tempo arriva dalle dichiarazioni di Ali Agca: "Emanuela Orlandi è viva e sta bene da 36 anni". L'uomo che, il 13 maggio del 1981, ha attentato alla vita di un Papa che poi sarebbe divenuto Santo, si era già pronunciato nel 2016 sul caso della sparizione ...

Emanuela Orlandi - Ali Agca : 'La ragazza è viva e sta bene da 36 anni - la Cia è coinvolta' : La misteriosa sparizione di Emanuela Orlandi avvenuta nel 1983 continua a essere un enigma e a portare sempre nuovi colpi di scena. Dopo il ritrovamento di un ossario nel Campo Santo Teutonico in cui sarebbero stati trovati i resti di esseri umani (e alcuni sospettano che tra questi potrebbero esserci anche quelli della ragazza), interviene adesso Ali Agca. Il terrorista scrive una lettera in cui afferma che invece la ragazza sarebbe viva, e che ...

Nuove rivelazioni di Ali Agca : "Emanuela Orlandi è viva e sta bene" : Gabriele Laganà L’ex terrorista dei Lupi grigi sostiene che la Orlandi “fu vittima di un intrigo internazionale per motivi religiosi-politici collegati anche con il Terzo Segreto di Fatima” “Emanuela Orlandi è viva e sta bene da 36 anni”. A sostenerlo è l'ex terrorista dei “Lupi grigi” Ali Agca, che in una lettera aperta alla stampa internazionale torna a parlare del caso della ragazza scomparsa il 22 giugno 1983 all’età di 15 ...

Emanuela Orlandi - la lettera di Ali Agca : "È viva e sta bene" : L'ex lupo grigio, condannato per l'attentato a Giovanni Paolo II: "Non fu mai sequestrata nel senso classico del termine ma fu vittima di un intrigo internazionale per motivi religiosi-politici"

Emanuela Orlandi - Ali Agca : “È viva e sta bene da 36 anni. Cia riveli i documenti segreti” : “È viva e sta bene da 36 anni, non ha mai subito nessuna violenza. Anzi è stata trattata bene sempre”. In una lettera aperta alla stampa internazionale e fatta pervenire dalla Turchia tramite il suo legale Alì Agca, l’attentatore di Papa Giovanni Paolo II, torna sul caso di Emanuela Orlandi, la 15enne sequestrata il 22 giugno 1983. Secondo l’ex lupo grigio la ragazza “non fu mai sequestrata nel senso classico del ...

Alì Agca non ha dubbi : "Emanuela Orlandi è viva e sta bene" : “Emanuela Orlandi è viva e sta bene da 36 anni”. “Non fu mai sequestrata nel senso classico del termine”, ma “fu vittima di un intrigo internazionale per motivi religiosi-politici collegati anche con il Terzo Segreto di Fatima”: un intrigo della cui organizzazione “il governo vaticano non è responsabile”, mentre è “la Cia” che dovrebbe “rivelare i suoi ...

“Emanuela Orlandi è viva - Vaticano non c’entra” : parla Alì Agca - l’uomo che sparò al Papa : Alì Agca in una lettera aperta alla stampa internazionale torna sul caso della ragazza scomparsa il 22 giugno 1983, all'età di 15 anni. "Emanuela Orlandi è viva e sta bene da 36 anni, il Vaticano non c'entra, ha scritto. È stata sequestrata per un intrigo internazionale legato al terzo segreto di Fatima, Vaticano non c'entra, la CIA, sì".Continua a leggere

Agca : Emanuela Orlandi è viva e sta bene : 9.56 "Emanuela Orlandi è viva e sta bene da 36 anni": parola di Ali Agca, il terrorista turco dei Lupi grigi condannato tra l'altro per il tentato omicidio di Papa Wojtyla, nel 1981. In una lettera alla stampa internazionale, Agca torna sul caso della 15enne scomparsa nell'83 e dice:"Non fu sequestrata nel senso classico", ma "fu vittima di un intrigo internazionale per motivi religiosi-politici legati anche al 3°segreto di Fatima"."Il governo ...

Le rivelazioni di Ali Agca : “Emanuela Orlandi è viva e sta bene” - “vittima di un intrigo collegato al terzo segreto di Fatima” : “Emanuela Orlandi è viva e sta bene da 36 anni“, “non fu mai sequestrata nel senso classico del termine“, “fu vittima di un intrigo internazionale per motivi religiosi-politici collegati anche con il terzo segreto di Fatima“, “il governo vaticano non è responsabile“, mentre è “la CIA” che dovrebbe “rivelare i suoi documenti segreti” a riguardo: è Ali Agca a fare queste ...