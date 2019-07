Assenze non programmate dal Sahel | ciò che mi manca

Lega : Conte - assenza M5S? ‘Mi occupo di mia presenza - non di Assenze altrui’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Io rispondo della mia presenza, non dell’assenza altrui”. Così, all’Adnkronos, il premier Giuseppe Conte risponde in merito alle assenza dei 5 Stelle dagli scranni del Senato durante la sua informativa sulla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega.L'articolo Lega: Conte, assenza M5S? ‘Mi occupo di mia presenza, non di assenze altrui’ sembra essere il primo su ...

Greta Thunberg - pagella perfetta nonostante le tante Assenze. Ma il prossimo anno non tonerà a scuola : Greta Thunberg studentessa modello. nonostante le tante assenze per le manifestazioni di Fridays for Future e per partecipare ad appuntamenti internazionali in giro per il mondo, la giovane attivista porta a casa una pagella invidiabile: quattordici A, ossia il massimo dei voti, su diciannove materie tra cui matematica, inglese, francese, fisica e storia. Nelle altre materie, (svedese, ginnastica e scienze del consumo) Greta ha preso ...

