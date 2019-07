Maltempo | un centinaio di interventi dei Vigili del Fuoco nel bolognese

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) Sono stati circa unglisvolti daideldi Bologna nel pomeriggio, per l’ondata diche ha colpito diverse zone del territorio. Si e’ trattato in gran parte di alberi e rami spezzati dal vento e finiti in strada, oltre che di cornicioni pericolanti e piccoli allagamenti. Le localita’ piu’ colpite sono state Budrio, dove c’e’ stata anche una forte grandinata, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Crespellano. Molti glianche della Polizia Locale per la viabilita’. L'articolo: undideidelnelMeteo Web.

