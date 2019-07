Magnini-Palmas alle Bahamas | un mare dʼamore

Coppia di cuori su Realtime : Palmas e Magnini nel programma Assaggi D’Amore : Giorgia Palmas e Filippo Magnini cupidi nel nuovo programma di Real Time Assaggi D’Amore. Un viaggio nelle città più romantiche d’Italia, per far sbocciare un amore tra due conoscenti che in passato non è andato a buon fine. Giorgia e Filippo, una delle coppie più belle dello spettacolo italiano, per la prima volta faranno Coppia anche sul lavoro e guideranno i due protagonisti per scoprire i loro sentimenti. I personaggi della prima puntata ...

Filippo Magnini al mare con Giorgia Palmas salva la vita a un bagnante : Un intervento provvidenziale, quello di Filippo Magnini. Solo la prontezza dell’ex nuotatore di Pesaro – medaglia di bronzo olimpica e due volte campione del mondo dei 100 stile libero – ha salvato la vita a un turista che nel pomeriggio del 7 luglio ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno nelle acque di Cala Sinzias, fra Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari. La notizia è stata resa nota all’ANSA ...

