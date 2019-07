Giuseppe Conte | la rabbia di Matteo Salvini e Giuseppe Di Maio | Quello si è montato

Giuseppe Conte : “Mai con un’altra maggioranza - non è la Prima Repubblica” : "Non facciamo i peggiori ragionamenti della Prima Repubblica. Restituiamo alla politica la sua nobiltà e la sua nobile vocazione. Voliamo alto", ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla stampa. Replicando al ministro Salvini, poi ha continuato: "Che io possa andare in Parlamento a cercare maggioranze alternative o che io voglia addirittura dare vita a un mio partito è pura fantasia".Continua a leggere

Gianluigi Paragone smaschera Luigi Di Maio : "Suo l'ordine di uscire al discorso di Giuseppe Conte" : Quando il premier Giuseppe Conte ha iniziato a parlare nell'Aula al Senato a proposito dell'inchiesta sui presunti fondi russi destinati alla Lega, si è trovato di fronte la desolazione totale. Al suo fianco, sui banchi del governo, solo due ministri, la leghista Giulia Bongiorno e il grillini Ricca

Giuseppe Conte - il sospetto di Salvini e Di Maio : non solo Vaticano - chi c'è dietro al premier : "Chi c'è dietro Giuseppe Conte?". È questa la domanda che arrovella i vertici del Movimento 5 Stelle e della Lega, i cui dubbi sono sorti dopo l'inaspettata autonomia del premier che ha sfidato Matteo Salvini sulla Russia e che ha fatto infuriare Luigi Di Maio sulla Tav. Nonostante possa sembrare ch

Il documento riservato che spiega perché Giuseppe Conte abbia detto sì al TAV Torino Lione : Fanpage.it ha potuto visionare l'appunto riservato alla base della decisione di Giuseppe Conte di dare il via libera definitivo alla realizzazione dell'alta velocità Torino - Lione. A pesare non solo i costi che l'Italia avrebbe dovuto sostenere in caso di rinuncia, ma anche l'aumento del finanziamento europeo e soprattutto la non disponibilità della Francia ad aprire alla completa revisione degli accordi.Continua a leggere

A Matteo Salvini “interessano meno di zero” le parole di Giuseppe Conte : "Mi interessano meno di zero": così Matteo Salvini commenta le parole di Giuseppe Conte, ieri in Senato per riferire davanti al Parlamento sul caso dei presunti fondi russi alla Lega. "Ha detto quello che ho sempre detto anche io. Non ho mai preso un rublo, vado all'estero per fare politica", ha aggiunto, sottolineando che "finché può fare le cose sta al governo".Continua a leggere

Giuseppe Conte - sfuriata col capogruppo M5s Patuanelli : la bomba dell'AdnKronos - il caos : sfuriata del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, contro il capogruppo grillino al Senato, Stefano Patuanelli. Lasciando l’Aula - rivela l'agenzia di stampa AdnKronos -, subito dopo l’informativa sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega che ha visto gli scranni dei 5 Stelle desolatament

La verità di Giuseppe Conte sul caso Savoini : "Gianluca Savoini non riveste e non ha rivestito alcun incarico come consulente" a membri del governo. E' quanto ha affermato il residente del Consiglio Giuseppe Conte, nell'informativa al Senato sui presunti finanziamenti russi alla Lega. "Ciascuna forza politica è libera di coltivare rapporti. Mi sono sempre adoperato affinché gli interessi di parte fossero vagliati al filtro degli interessi nazionali. Su questo sono ...

Giuseppe Conte scaricato dal M5s : parla al Senato sui fondi russi - i grillini abbandonano l'aula : Una clamorosa ed esplicita protesta del M5s contro Giuseppe Conte. Il tutto mentre il premier riferiva al Senato sui presunti fondi russi alla Lega di Matteo Salvini. Appena il presidente del Consiglio ha iniziato a parlare, mentre il Pd lo Contestava sonoramente, quasi tutti i Senatori grillini si

Fondi russi - Giuseppe Conte e la strana difesa di Matteo Salvini : la frase sulla crisi di governo : In aula al Senato a Giuseppe Conte, a riferire sui presenti finanziamenti russi alla Lega. Un discorso pesante, quello del premier, che difende sì Matteo Salvini e il Carroccio ma che coglie l'occasione anche per parlare della crisi di governo. In un clima teso per le proteste che si levavano dai ba

"Savoini non è consulente di membri di governo". Parola di Giuseppe Conte : "Gianluca Savoini non riveste e non ha rivestito alcun incarico come consulente" a membri del governo. E' quanto ha affermato il residente del Consiglio Giuseppe Conte, nell'informativa al Senato sui presunti finanziamenti russi alla Lega. Banchi quasi vuoti quelli riservati al Movimento 5 stelle. "Ciascuna forza politica è libera di coltivare rapporti. Mi sono sempre adoperato affiché gli interessi di parte fossero vagliati al ...

Giuseppe Conte sui fondi russi : "Salvini non mi ha fornito informazioni su Savoini" : Sul caso “non ho ricevuto informazioni dal ministro competente”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell’informativa al Senato sul caso dei fondi russi alla Lega facendo riferimento alla mancata risposta alle richieste della presidenza del Consiglio di Matteo Salvini.“Sulla base delle informazioni disponibili alla presidenza del consiglio posso precisare che il signor Savoini non riveste e non ha rivestito ...

I No Tav minacciano Giuseppe Conte e Matteo Salvini : "Daremo battaglia - ci saranno problemi d'ordine pubblico" : Dichiarano guerra a Giuseppe Conte i No Tav dopo il sì del premier alla realizzazione dell'Alta velocità Torino-Lione. "Lo abbiamo sempre detto che non abbiamo governi amici e quello che è successo ieri è un'ulteriore dimostrazione", dice Lele Rizzo, uno dei leader del Movimento No Tav: "Le parole d

Giuseppe Conte chiede - Matteo Salvini non risponde : chi ha pagato la missione di Savoini a Mosca? : Chi ha pagato la missione di Gianluca Savoini, uomo della Lega e vicino a Salvini, a Mosca? Secondo quanto riportato dai quotidiani la Repubblica e Corriere della sera, è questa una delle domande che Palazzo Chigi ha rivolto allo staff del vicepremier Salvini. Ma ad oggi non è arrivata nessuna risposta.L’incontro in questione è quello del 17 ottobre, che si concluse con la riunione all’hotel Metropol la ...

Beppe Grillo - sfogo contro Giuseppe Conte : "Dopo Tap - trivelle - Ilva tradire la Tav è l'ultimo tassello" : La Tav ha distrutto un Movimento 5 Stelle che già doveva fare i conti con la sconfitta alle europee e la discesa continua ai sondaggi. Dopo la decisione del premier Giuseppe Conte di sostenere la Torino-Lione, da sempre baluardo leghista, i grillini hanno ricevuto duri attacchi, soprattutto sul blog