Amichevoli | il Cagliari non va oltre l’1-1 contro il Leeds di Bielsa | vittorie per Lecce

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) Test importanti per le squadre di Serie A e Serie B in vista degli impegni ufficiali. In particolare, hanno regalato spettacolo e gol leserali.1-1 Finisce 1-1 l’amichevole fradisputata nella Sardegna Arena. In gol Birsa al 14′ del primo tempo, pareggio degli inglesi in avvio di ripresa con Pablo Hernandez su rigore. Birsa ha sfiorato il gol anche al 21′, pericoloso più volte ilcon Klich e Clarke ma un Cragno in formato campionato ha negato il gol agli inglesi. A 6′ dal termine espulso Philips.Serie A e Serie B, Udinese travolta dal Borussia Dortmund: bene Spal e Brescia-FROSINONE 4-1 Nella sfida tra una neopromossa in Serie A e una squadra retrocessa in B, è ilad avere la meglio. I salentini di mister Liverani si sono imposti per 4-1 sul Frosinone di Nesta. I ciociari vanno ...

