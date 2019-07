Trono Over | Sossio Aruta sbotta | “Ricorderò chi mi ha deriso”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 26 luglio 2019)di Uomini e Donne: improvviso sfogo sui social Tra un paio di mesidiventerà nuovamente padre. Difatti la sua compagna Ursula Bennardo darà alla luce una bellissima bambina. Tuttavia l’ex cavaliere deldi Uomini e Donne, in queste ultime ore, ha fatto molto discutere per un suo improvviso sfogo che ha preso in contropiede tutti. Cosa ha detto? L’uomo ha pubblicato sul suo profilo personale instagram un suo selfie bello sorridente, e nella didascalia ha scritto: “Ricorderò chi mi ha voltato le spalle, chi mi ha snobbato e deriso nel momento del bisogno. Peccato, il leone è ferito, ma non muore mai, non molla mai…” Ovviamente i suoi innumerevoli fan si sono riversati sui social per chiedergli con chi ce l’abbia. Ma l’uomo ha preferito non rispondere, lasciando quindi tutti nel dubbio. Chi avrà fatto ...

