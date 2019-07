Naufragio in Libia | recuperati 62 corpi UNHCR | Ripristinare subito i soccorsi in

Naufragio al largo della Libia - recuperati 62 cadaveri : “È la peggior tragedia dal 2017” : Le autorità libiche hanno recuperato in mare i cadavere di 62 delle circa 100-150 persone morte ieri a seguito di un Naufragio avvenuto al largo delle coste di Khoms. Altre 145 sono state salvate e 84 di loro sono stati portati nel centro di Tajoura, bombardato a inizio mese. L'Unhcr definisce quello di ieri come il "Naufragio più grave registrato da maggio 2017".Continua a leggere

Migranti - proseguono le ricerche dopo il Naufragio davanti alla Libia. Guardia costiera : “Almeno 115 morti - 130 persone soccorse” : Almeno 115 morti, altre 130 persone soccorse e ricerche che proseguono senza sosta. Sono i numeri ufficiali, forniti dalla cosiddetta Guardia costiera libica, del naufragio del 25 luglio al largo delle coste di Al Khoms, un porto a circa 100 chilometri a est di Tripoli in guerra. Ma c’è chi parla di numeri più alti. Secondo le testimonianze dei sopravvissuti, principalmente eritrei e sudanesi, una delle barche naufragate, che trasportava ...

