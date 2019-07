Monster Rancher | il classico per PS1 si prepara a un inaspettato ritorno

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 26 luglio 2019) Koei Tecmo ha annunciato recentemente che la serie di(IP classica dell'era PS1 e poi approdata su tante altre piattaforme) tornerà sui nostri schermi quest'anno.Le prime fonti parlando di una pubblicazione solo in digitale che non prevede l'uscita del titolo fuori dal territorio giapponese, è stato inoltre mandato online un sito teaser sotto il nome diFarm, nome con cui è conosciuto il gioco in Giappone.è stato pubblicato nel lontano 1997 e presenta diversi punti in comune con la serie Pokémon.Nel gioco bisognerà infatti utilizzare i vari mostri per combattere contro i rivali, tuttavia altra parte importante del gioco riguarda la necessità di allevare le varie creature, nutrendole con varie cibarie al fine di svilupparle e renderle più potenti e resistenti. In origine i vari mostri venivano generati inserendo CD-ROM di vario genere nella ...

