Kim Kardashian trucca la nonna ottantenne

Kim Kardashian : "Basta party - diventerò un grande avvocato" - : Andrea Conti Decisione drastica per la regina di Instagram (ha all’attivo 144 milioni di fan) che sta studiando legge per combattere in tribunale e stare dalla parte di chi ha subito ingiustizie legali Si può a 38 anni cambiare radicalmente la propria vita? Se di nome fai Kim Kardashian la risposta è sì. La regina dei social, su Instagram è seguita da 144 milioni di fan, ha deciso di dare una svolta nel suo percorso professionale ...

Kim Kardashian ha condiviso la foto più tenera dell’ultimo figlio Psalm : <3 The post Kim Kardashian ha condiviso la foto più tenera dell’ultimo figlio Psalm appeared first on News Mtv Italia.

E dopo Archie anche Kim Kardashian mostra il volto del suo quarto figlio - : Roberta Damiata Psalm West, figlio di Kanye e Kim Kardashian, ha fatto il suo primo vero ingresso nel mondo dei social con una foto sorridente che ha fatto impazzire i follower Si chiama Psalm, si avete letto bene, proprio Psalm, ed è il quarto figlio della famiglia Kardashian West. Il piccolo nato da mamma surrogata perché Kim ha avuto problemi con le prime due gravidanze, ma sia lei che suo marito Kanye West non hanno voluto ...

Kim Kardashian ha vinto una causa di 2 - 4 milioni di euro contro un’azienda che usava la sua immagine per vendere vestiti : Kim Kardashian-West ha vinto una causa per 2,7 milioni di dollari (circa 2,4 milioni di euro) contro la filiale statunitense dell’azienda di abbigliamento britannico Missguided, che usava il suo nome e la sua immagine per vendere repliche dei vestiti che

Kim Kardashian ha ottenuto un risarcimento milionario dall'azienda Missguided, accusata lo scorso febbraio di utilizzare la sua immagine a scopi promozionali senza consenso. Kim Kardashian vince una causa contro un brand di fast fashion. La regina dei reality riceverà un indennizzo di 2,7 milioni di dollari - il corrispettivo di quasi 2,4 milioni di euro - dall'azienda Missguided. Come riporta la Bbc, l'azienda è stata accusata ...

Costa Rica cr last week! Kim Kardashian hot su Instagram : Kim Kardashian, oltre a essere una star dei reality, è anche una diva di Instagram. Tutto merito degli scatti sexy che ne mettono in risalto il fisico esplosivo. Tra gli ultimi scatti ne troviamo uno davvero esplosivo. La Kardashian ha passato qualche giorno in Costa Rica e di certo non poteva mancare il bikini. La prorompente 38enne si fa un selfie e indossa un costume bianco che inevitabilmente sottolinea le sue forme bombastiche! ...

Kim Kardashian cambia nome alla sua linea di intimo “Kimono” : Dopo aver indignato il Giappone ed essere stata accusata di "appropriazione culturale", Kim Kardashian fa dietrofront. La sua linea di intimo "Kimono" cambierà nome. L'annuncio del lancio della sua collezione di biancheria Kimono Solutionwear sui social, con tanto di #KimOhNo aveva scatenato molte critiche. La moglie del rapper Kanye West, star dei reality e dei social, era diventata in poche ore bersaglio dei difensori del tradizionale ...

Kim Kardashian e le critiche sul brand Kimono dal Giappone : La consorte di Kanye West, Kim Kardashian, ha progettato un nuovo brand di lingerie, per il quale sono giunte molte critiche dal Giappone. La donna d'affari più controversa d'America, Kim Kardashian, è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questa volta l'attrice ed influencer dalle curve giunoniche fa parlare di sé per il lancio promozionale del suo nuovo brand di lingerie femminile. La campagna pubblicitaria del nuovo ...

Meghan Markle paragonata a Kim Kardashian! : La macchina del fango contro Meghan Markle non si ferma mai e la duchessa del Sussex è stata di nuovo accusata di essere una spendacciona, una donna senza scrupoli e perfino una arrampicatrice sociale. \\ Non si ferma il tiro al bersaglio contro Meghan Markle. La duchessa di Sussex è nel mirino della critiche da quando ha messo piede nella Royal Family e i suoi detrattori non perdono occasione per giudicare ogni sua mossa. Come ...

Kim Kardashian e la linea Kimono - la scelta fa infuriare il Giappone : Kim Kardashian è stata probabilmente la prima influencer di livello mondiale e ha saputo sfruttare sempre al meglio la sua popolarità. Lo dimostra anche il grande fiuto per gli affari,...

Tagli di capelli per l'estate : le acconciature di Kim Kardashian e il double cut : In questa estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi Tagli di capelli; in particolare saranno molto amati i capelli lunghi di Kim Kardashian. Di seguito le varie acconciature che sta utilizzando la bella Kim, da copiare per combattere il caldo e l'afa di queste torride giornate. ...Continua a leggere

