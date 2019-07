In un comune Veneto | multa di 400 euro a chi bestemmia in pubblico

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 26 luglio 2019)di 400se si viene sorpresi are “contro le divinità di qualsiasi credo o religione” in un luogo. Lo stabilisce il nuovo regolamento di polizia urbana adottato daldi Saonara, un piccolo centro in provincia di Padova. La “stretta” sul turpiloquio - scrivono alcuni quotidiani locali - è stata decisa dall’amministrazione, guidata dal sindaco Walter Stefan, e definisce nel testo le bestemmie income “atti contrari alla pubblica decenza e alla sensibilità di persone terze presenti”.“Al di là degli aspetti religiosi - afferma il primo cittadino - è un fatto culturale e riguarda ogni divinità. Vale per Allah, Buddha o Maometto. Non è questione di fare la morale, è però necessaria un’educazione di base che ormai manca da troppo tempo. ...

