Dieta Mediterranea | esempio menù settimanale per dimagrire

Gravidanza : lo studio Esteem conferma i benefici della Dieta mediterranea : I risultati dello studio inglese Esteem sui benefici della dieta mediterranea in Gravidanza confermano anche per questo periodo particolare della vita delle donne, i ben noti effetti salutari dell'alimentazione tipica delle zone del Mediterraneo, per l'organismo umano. I ricercatori sottolineano l'importanza del regime alimentare a base di olio extravergine di oliva, frutta, verdura, pesce e basso contenuto di carni rosse, specialmente lavorate. ...

Dieta Mediterranea di Creta : perdi peso e allunghi la vita : La Dieta mediterranea di Creta è un regime alimentare che permette di perdere peso e di migliorare le prospettive di longevità. Le sue radici risalgono al 1948, anno in cui la Fondazione Rockfeller ha realizzato uno studio sanitario sugli abitanti dell’isola di Creta. I risultati hanno portato alla luce un quadro a dir poco ottimo per quanto riguarda la salute della popolazione, dovuto in particolare alla Dieta sana. Il regime in questione ...

Ipertensione - diabete e chili di troppo in gravidanza? La soluzione è la Dieta Mediterranea : I chili di troppo in gravidanza non sono solo controindicati per la linea, ma sono anche dannosi per la salute. Una semplice dieta in stile mediterraneo è la migliore anche durante i nove mesi gestazione: non arriva riduce il rischio complessivo di complicanze materne e del bambino, ma è in grado di attenuare il temuto aumento di peso, oltre al rischio di diabete gestazionale. A sostenere la validità delle nostre abitudini a tavola sono gli ...

Made in Italy : dopo la Dieta Mediterranea e la Pizza - anche il Prosecco candidato a Patrimonio dell’Umanità : Con l’atteso pronunciamento dell’Unesco sul Prosecco Patrimonio dell’Umanità, il Made in Italy a tavola si conferma una realtà da primato in Europa e nel mondo dopo i successi già ottenuti con la Dieta Mediterranea, l’arte della Pizza e la vite di Pantelleria. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla candidatura del sito veneto “Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” per l’iscrizione nella Lista dei ...

Roma - in 5mila al raduno di Panzironi - 'guru' della longevità contro la Dieta mediterranea : Abbasso "la dieta mediterranea che sta uccidendo l'umanità", perciò via pane, pizza, pasta, patate, ma anche legumi, cibi che contengono fino all'80% degli odiati zuccheri. Sì invece agli alimenti "in linea con il nostro Dna". Per ascoltare il 'verbo' del 'guru' della longevità, il 47enne Romano Adriano Panzironi che promette una vita lunga con il suo metodo, ieri al Palasport di Roma per partecipare al 'Life 120 day', da lui definita "una ...

Dieta Mediterranea menù settimanale per dimagrire 3 kg : La Dieta Mediterranea può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. La Dieta Mediterranea è tra le diete più consigliate per perdere peso in salute

Dieta Mediterranea del Dott. Calabrese : perdi peso in un mese : La Dieta mediterranea del Dottor Calabrese è un regime alimentare che permette di perdere peso in un mese circa. Ideata dal Dottor Giorgio Calabrese, medico specializzato in nutrizione umana, volto televisivo e titolare di una cattedra accademica presso l’Università di Torino, è diventata famosa soprattutto grazie al passaparola. Ha contribuito senza dubbio anche il sito ufficiale del dottore, punto di riferimento per chi vuole ...

Ricetta pasta con melanzane : piatto delle Dieta Mediterranea : La Ricetta light della pasta con melanzana è un primo piatto tipico della dieta Mediterranea. E’ facile da preparare. Ingredienti e preparazione