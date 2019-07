Ballando | bufera su Milly Carlucci Carolyn Smith interviene su Instagram

Fonte : dilei

(Di venerdì 26 luglio 2019) Da quando si è scoperto che Veera Kinnunen e Dani Osvaldo sono effettivamente una coppia, una vera e propriasi è scatenata su. Durante la messa in onda dicon le Stelle, l’intesa tra Veera Kinnunen, maestra di ballo, e Dani Osvaldo, ex calciatore e partecipante della gara, era apparsa evidente a tutti. L’aveva captata soprattutto Stefano Oradei, compagno di Veera da circa undici anni e, anche lui, maestro di ballo del programma. Così che, in privato, aveva avuto forti reazioni di gelosia, prontamente immortalate dai paparazzi. Le liti tra i due, seppur avvenute al di fuori del programma, sono subito diventate insostenibili, tanto da costringeread intervenire. La conduttrice si era, così, apertamente schierata in difesa di Veera Kinnunen e aveva, invece, rimproverato Oradei, reo di aver reso un problema personale un ostacolo per ...