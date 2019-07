scuolainforma : Scuola, titoli falsi per tornare a casa: scatta l’inchiesta contro i docenti ‘furbetti’ - Marisa25997645 : RT @Leonardobecchet: Ottimi i 4 punti (scuola, sanità, investimenti, “pagare meno pagare tutti”) Coi mutui ai minimi,BCE espansiva e tassi… - A_Vttr : @dorinileonardo @marcocobianchi Dopo i titoli immaginari sono passati alle metriche immaginarie. I primi si chiamav… -

(Di giovedì 25 luglio 2019) Nuova indagine sui cosiddetti ‘furbetti della’ quella avviata a Salerno. I fatti riguardano le operazioni di mobilità che hanno coinvolto migliaia e migliaia diin tutta Italia: alcuni insegnanti salernitani avrebbero dichiaratodi precedenzapur di assicurarsi il trasferimento a. Indagine a Salerno su alcuni ‘furbetti della’ L’Ufficio scolastico, come riporta il quotidiano ‘Il Mattino’, ha intrapreso deilli mirati su alcuni casi sospetti riguardanti dichiarazioni didi riserva e precedenza indicati da alcunisalernitani richiedenti trasferimento o avvicinamento annuale a Salerno. Il sospetto è che alcunidi riserva non esistano proprio.sarebbe appena all’inizio ma sarebbero almeno sette i casi sospetti. Un funzionario dell’amministrazione scolastica ha ...

