Panico per Michelle Hunziker | Aurora Ramazzotti pubblica il suo numero | “Non chiamatemi

Follia in California : si veste da Joker e semina il Panico per strada - : Alessandro Zoppo Un uomo con il costume dell’acerrimo nemico di Batman è stato protagonista di uno spettacolare inseguimento per le strade di Venice Beach Le terrificanti immagini di Joaquin Phoenix nei panni di Joker devono aver colpito la fantasia di molte persone in California. In particolare quella di un uomo che, indossata la maschera dell’acerrimo nemico di Batman e una parrucca verde, ha seminato il panico per le strade di ...

Semina il Panico in superstrada : arrestato marocchino senza patente : Mariagiulia Porrello L’uomo ha causato un incidente a Somma Lombardo mettendo la macchina di traverso sulla carreggiata, poi è fuggito. Già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento terapeutico, il nordafricano è tornato in carcere Ha Seminato il panico ponendosi alla guida di un’automobile senza patente e causando un incidente. Così per un cittadino marocchino di 37 anni, domiciliato a Gallarate (Varese), già sottoposto ...

Pescara - cagnolini abbandonati in superstrada seminano il Panico : salvati dopo un’ora : Il ritrovamento sulla superstrada Ascoli-Mare. I tre cuccioli, tre meticci, probabilmente sono stati abbandonati da qualcuno. Secondo la polizia infatti è difficile che possano essersi introdotti in superstrada da soli, poiché l’arteria è recintata e inoltre erano a chilometri di distanza l’uno dall’altro.Continua a leggere

Cagnolini abbandonati su una superstrada seminano il Panico tra gli automobilisti : I tre cuccioli spaventati vagavano tra le corsie, solo dopo un'ora i poliziotti sono riusciti a metterli in salvo

Forte terremoto in Grecia - Panico ad Atene : milioni di persone in strada [LIVE] : panico ad Atene per una Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 che alle 13:13 ha colpito l’area più popolosa della Grecia, con epicentro tra Magoula, Elevsina e Fyli. La scossa è stata molto superficiale, con un ipocentro di appena 2km, ed è stata distintamente avvertita in tutta l’area metropolitana di Atene e de Il Pireo, dove vivono oltre 4 milioni di persone e si stimano oltre due milioni di turisti in questo periodo estivo. ...

New York - un blackout manda in tilt Manhattan per oltre 5 ore : più di 70.000 persone al buio e Panico nelle strade : È stata una serata di panico quella di ieri a New York: all’imbrunire un blackout ha colpito gran parte di Manhattan, lasciando tutti al buio per oltre 5 ore, ma soprattutto causando il tilt delle metropolitane il blocco del traffico. Si parla di 40 mila, poi 61 mila e infine 72 mila persone rimaste senza luce e spaventate, tanto da costringere il governatore dello stato Andrew Cuomo a inviare gli uomini della Guardia nazionale per fare ...

Disavventura per Miley Cyrus - Panico in aereo : “Pensavamo di morire” : La spiacevole Disavventura che ha visto protagonista la popstar insieme alla sua band, al team, alla madre e alla sorella Brandi è stata raccontata proprio da quest'ultima. L'atterraggio del volo per Glastonbury Festival è stato a dir poco turbolento e ha mandato tutti nel panico, con l'aereo che ha dovuto eseguire rischiose manovre per evitare collisioni con altri mezzi.Continua a leggere

Temptation Island - Nicola Panico ricorda l'esperienza nel reality : le confessioni su Sara Affi Fella : Trascorsi due anni dalla loro partecipazione, il 36enne campano torna a parlare della sua ex fidanzata.

Paola Perego/ "Ho sofferto di attacchi di Panico!" - la lunga lotta contro il mostro : Paola Perego svela di avere lottato per anni contro gli attacchi di panico, la depressione e gli psicofarmaci: ecco come è riuscita a liberarsene del tutto.

Raccoglitore di origano disperso in Sicilia - salvato dal Soccorso Alpino : era nel Panico e disidratato : Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e Vigili del fuoco per un Raccoglitore di origano infortunato nella zona di Piano dell’occhio, a Torretta (Palermo). L’uomo, G.M., 59 anni, bracciante agricolo palermitano, stamattina si era avventurato in una zona impervia con erba e rovi talmente fitti da fargli smarrire il sentiero. Preso dal panico è rimasto intrappolato perdendo l’orientamento,procurandosi ...

Napoli - Panico per una 16enne a via Toledo : salvata dai poliziotti : Una 16enne napoletana è stata salvata dalla polizia di Stato, impegnata in un soccorso d?emergenza ieri sera su via Toledo. Gli agenti della volante ?Dante 11? del...

Barchino con migranti in difficoltà : "Persone nel Panico e in pericolo di vita" : L'allarme lanciato su Twitter dalla ong Alarm Phone. La situazione si è sbloccata dopo diverse ore: le persone a bordo sono...

Migranti - Alarm Phone : “40 persone in preda al Panico su una barca - stanno morendo” : Alarm Phone questa notte ha lanciato un allarme, avvisando le autorità maltesi di un imminente naufragio avvenuto in zona Sar maltese. Ma sei ore dopo aver lanciato l'SOS La Valletta non ha dato più notizie: "Dove sono? L'imbarcazione è in difficoltà e le persone a bordo sono nel panico. Dicono che alcuni sono vicini alla morte, hanno bisogno immediato di assistenza medica".Continua a leggere

Rom fuori controllo - col camper travolge auto e semina il Panico : Costanza Tosi I rom fanno da padron nei parcheggi e qui ci vivono abusivamente. Un nomade ha perso il controllo del suo camper e per poco non finiva in tragedia Rom violenti e fuori controllo. A Firenze come nel resto d’Italia, dove non mancano baraccopoli abusive e parcheggi comunali trasformati in veri e propri campi rom. Parcheggi inviolabili, come quello dell’Isolotto di Firenze dove vivono a bordo di roulotte e camper decine di ...