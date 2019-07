Lecce | crolla il solaio di un' abitazione | nessuno presente | proprietario era in ospedale

Paura a Lecce - crolla parte di un edificio in pieno centro storico : Emanuela Carucci A cedere una parte di terrazzo. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma solo danni alle auto in sosta Sfiorata la tragedia a Lecce, in pieno centro storico. Una parte del terrazzo di un edificio è crollata in via Brancaccio, alle spalle di Porta San Biagio, nel pieno della movida Leccese. Il crollo è avvenuto poco dopo le ore ventitré. I calcinacci sono caduti sulle auto in sosta e, fortunatamente, non ci ...