Dopo stop a Olimpiadi | Raggi dice no a nuovo Mc Donald’s

Dopo il caos treni - gli scioperi. Toninelli e Codacons : revocatelo. I sindacati : non ci sono le condizioni Orari - mezzi : gli stop : Il ministro Toninelli chiede ai sindacati il rinvio dello sciopero in seguito anche all'attentato di ieri sulla linea dell'alta velocità vicino Firenze che ha provocato disagi

La fine di Montalbano Dopo la morte di Andrea Camilleri - stop alle riprese : l’ultimo libro è un segreto in un cassetto : Come sarà la fine di Montalbano? Questa è una domanda che molti si sono posti nel corso degli anni, e a cui Andrea Camilleri, scrittore e autore della serie di romanzi incentrati sul commissario di Vigata, aveva deciso di rispondere qualche anno fa. La morte dell'autore siciliano sancisce in automatico anche la fine di Montalbano? In realtà, Camilleri aveva dato indicazioni ben precise al riguardo. Una cosa è certa: con la sua scomparsa, ...

Attacchi social a Mattarella - per i pm di Roma nessuna regia di “troll russi” contro il Quirinale Dopo stop a nomina Savona : I presunti “troll russi” non hanno nulla a che fare con gli Attacchi via social contro il capo dello Stato Sergio Mattarella, veicolati attraverso falsi account Twitter, all’indomani del veto alla nomina di Paolo Savona a ministro dell’Economia. Secondo l’agenzia Agi sono arrivati a questa conclusione i pm di Roma, che avevano aperto un’inchiesta ipotizzando i reati di attentato alla libertà del ...

Vicenza : Coldiretti - Dopo incendio Brendola stop all'irrigazione : Vicenza, 4 lug. (AdnKronos) - Non c’è tregua per il mondo agricolo, in particolare per quello padovano: l’incendio della fabbrica di vernici scoppiato a Brendola, in provincia di Vicenza, sta avendo conseguenze negative anche sul territorio della bassa padovana. Il Dipartimento provinciale dell’Arpa

Svolta sul caso Vincent Lambert : stop ai trattamenti Dopo 11 anni : A undici anni dal devastante incidente stradale che lo ha inchiodato ad un letto d’ospedale, arriva la Svolta sul caso di Vincent Lambert, il tetraplegico in stato vegetativo divenuto simbolo del dibattito sul fine vita in Francia. Il protocollo medico che prevede l’interruzione dei trattamenti è stato avviato “a partire da oggi“, ha annunciato Vincent Sanchez, il capo del reparto per le cure palliative ...

Judo : Teddy Riner torna ufficialmente in gara Dopo 19 mesi di stop al Grand Prix di Montreal : Sono passati quasi 20 mesi dall’ultima apparizione ufficiale di Teddy Riner, considerato uno dei migliori Judoka della storia, in una competizione internazionale. La lunga attesa per rivederlo in azione sta però finalmente per concludersi, infatti il leggendario dieci volte campione del mondo è volato in Canada per prendere parte al Grand Prix di Montreal 2019, in programma dal 5 al 7 luglio. Riner, il quale sarà in gara nella categoria ...

Sandman - Dopo lo stop al film diventa una serie per Netflix : Niente film per Sandman, il mitico personaggio dei fumetti diventato celebre nel mondo grazie al lavoro di Neil Gaiman (sempre lui, quello di Good Omens serie prodotta da Amazon con la BBC ma anche di American Gods) diventerà una serie tv per Netflix. A svelare la novità è stato l’Hollywood Reporter anche se al momento lo stesso colosso dello streaming e la Warner Bros. titolare dei diritti non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Quello ...

Metro A - Repubblica riapre domani Dopo 256 giorni di stop : «Operative solo quattro scale» : La stazione Repubblica della Metro A riaprirà domani. Questa mattina c'è stato un sopralluogo dell'ad e presidente di Atac Paolo Simioni per il collaudo. Secondo i...

Stop alle crociere a Cuba : la protesta dei viaggiatori Dopo il divieto : Dal 5 giugno vige il divieto per le navi da crociera di viaggiare dagli Stati Uniti a L'Avana. Associazioni dei consumatori...