Cessioni Juventus | 8 addii per rivoluzionare l’attacco | doppio colpo Paratici!

Calciomercato Juventus - Higuain-Icardi : il nuovo piano di Paratici - 7 Cessioni! : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista delle prossime settimane di mercato. Definiti i primi movimenti in entrata, Paratici dovrà metter mano alle cessioni. Restano in bilico 7 bianconeri. Cancelo viaggia spedito verso l’addio, cessione che frutterà circa 60 milioni di euro. In bilico anche Khedira e Matuidi. […] More

Cessioni Juventus - folle offerta per Kean : Perin resta - doppio addio a sorpresa! : Cessioni Juventus- Dopo una straordinaria campagna acquisti, vedi Ramsey, Rabiot, Buffon, Demiral e De Ligt, la Juventus si prepara a risolvere anche il capitolo Cessioni. Quasi certo l’addio di Cancelo, il quale resta in bilico e corteggiato da Barcellona e Manchester City. Il portoghese potrebbe fruttare circa 60 milioni di euro, Paratici sarebbe pronto ad […] More

Juventus - sarebbero possibili le Cessioni di Khedira e Matuidi : La Juventus è pronta a disputare la seconda partita di International Champions Cup, mercoledì 24 luglio alle 13:30 ora italiana, contro l'Inter del nuovo tecnico Antonio Conte. Intanto Maurizio Sarri, nel post partita di Juventus-Tottenham, ha sottolineato come i bianconeri abbiano la necessità di cedere alcuni giocatori soprattutto nei ruoli in cui vi è abbondanza, mentre sarà necessario investire sui reparti che hanno bisogno di rinforzi. Ed ...

Calciomercato Juventus - il PSG piomba su Dybala : pronta la maxi offerta. Pronte 5 Cessioni : Calciomercato Juventus- Come trapelato nelle ultime ore, e come riportato dalla stampa francese, il PSG sarebbe pronto a puntare forte su Dybala qualora l’addio di Neymar dovesse concretizzarsi realmente. La Juventus, dal canto suo, sarebbe pronta ad aprire alla trattativa dinanzi ad un’offerta cash da circa 100 milioni di euro. Cifra che il PSG potrebbe […] More

Juventus - dopo De Ligt l'ora delle Cessioni : non solo Dybala - spunta un nome clamoroso : dopo De Ligt e con i colpi Icardi, Chiesa e Pogba ancora in canna, la Juventus deve cedere anche se Nedved e Paratici stanno lavorando sotto traccia. Il Quotidiano nazionale spara due nomi clamorosi in uscita. Il primo è Paulo Dybala, valutato 85 milioni. Sulle tracce della Joya ci sarebbe il Psg e

Cessioni Juventus - da Cancelo a Dybala : ecco chi partirà : Cessioni Juventus – Mercato bianconeri che prende una svolta, dopo le tante entrate, Paratici sta pensando agli esuberi da piazzare (Higuain su tutti). La dirigenza della Juventus, dopo aver completato l’affare de Ligt e in attesa di altri grandi colpi come Icardi o Pogba, è concentrata anche sul fronte delle uscite con alcuni giocatori pronti a lasciare Torino […] More

Cessioni Juventus : oro nelle casse bianconere in arrivo dalla Francia : Cessioni Juventus: il Paris Sant Germain ed il Monaco sono pronti a riempire d’oro la Juventus per accaparrarsi,il centrocampista francese Blaise Matuidi e l’attaccante argentino Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it è vero e proprio derby per Matuidi: per il nazionale transalpino, arrivato alla Juve a parametro zero, potrebbe profilarsi una plusvalenza da sogno […] More

Calciomercato Juventus - Paratici ha deciso : 7 Cessioni e altri 3 nuovi arrivi : Calciomercato Juventus- Il mercato della Juventus si prepara ad entrare nel vivo. Secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni, Paratici sarebbe pronto a mettere a segno almeno altri tre acquisti per completare la rosa da mettere a disposizione di Sarri in vista della nuova stagione. Possibili 7 addii: restano in bilico le posizioni di Cancelo, Khedira, […] More

Cessioni Juventus : triplo addio illustre per finanziare il colpo Neymar : Cessioni Juventus- Dopo gli arrivi di Ramsey, Rabiot, Luca Pellegrini, Demiral e De Ligt, la Juventus valuterà con estrema calma anche il capitolo Cessioni. La sensazione è che Paratici potrebbe decidere di impostare le Cessioni in proiezione di un clamoroso affondo per Neymar. Quasi certo l’addio di Cancelo, il quale potrebbe vestire la maglia del […] More

Juventus - il punto sulle Cessioni : diversi a rischio - su tutti Higuain e Kean (RUMORS) : La Juventus, dopo l'arrivo di De Ligt, dovrà necessariamente pensare a vedere qualche suo pezzo pregiato, per alleggerire una rosa ricca di giocatori ma anche per sistemare le finanze, considerati i più di 100 milioni spesi a fronte di 'soli' 25 milioni come ricavi (dalla cessione di Spinazzola). I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi, e secondo il noto sito 'ilbianconero.com', la Juventus potrebbe ricavare più di 200 milioni di ...

Calciomercato Juventus - addio a Kean : confermate 7 Cessioni : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, la Juventus sarebbe pronta a mettere mano alle cessioni in vista delle prossime settimane. cessioni che serviranno per rimpolpare le casse dopo l’affare De Ligt dall’Ajax. Paratici sarebbe pronto a rivoluzionare completamente la rosa bianconera, aprendo a circa 7 cessioni. Dopo l’addio di Perin, ormai pronto alla […] More

Calciomercato Juventus - 7 Cessioni per finanziare Chiesa-Icardi : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara ad un’estate calda ed infuocata dal punto di vista del mercato. Fatta per De Ligt, il centrale olandese arriverà oggi a Torino e domani si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto e l’ufficialità. Giovedì sarà presentato alla stampa. Non solo De Ligt, Paratici sarebbe […] More

Mercato Juventus - da Mandzukic a Higuain : ecco il punto sulle Cessioni : Mercato Juventus – Il Mercato bianconero al momento è concentrato sull’arrivo di De Ligt, ma Paratici allo stesso tempo sta lavorando alle uscite. In casa Juve infatti ci sono giocatori che non rientrano più nei piani della società e di Sarri, per diversi motivi. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Mario Mandzukic e Sami Khedira potrebbero lasciare Torino in questa […] More

Juventus - possibili Cessioni in ottica lista Champions : tra queste Perin e Cancelo : Il mercato della Juventus, a parte la cessione di Spinazzola alla Roma, ha riguardato soprattutto investimenti in entrata, con gli arrivi di Ramsey, Pellegrini, Demiral, Rabiot e Buffon. Proprio per questo attualmente la rosa bianconera è ricca di giocatori, di potenziali esuberi che potrebbero essere quindi ceduti sul mercato per diversi motivi. Sicuramente uno di questi è il bilancio, la Juventus dovrà necessariamente monetizzare anche per ...