As | Jorginho su Sarri | “Era il mio allenatore non un mio amico”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2019) Dopo l’approdo disembra che tutti quelli che erano reputati i capisaldi del tecnico toscano stiano venendo meno. Prima Higuain messo alla porta dalla Juve nonostante Maurizio in panchina e adesso le rivelazioni che arrivano dall’Inghilterra da. Reputato uno dei calciatori preferiti da, tanto che la sua posizione in campo ha fatto da esempio per numerose squadre e lo stesso tecnico lo aveva fortemente voluto con lui al Chelsea. “era il mio, non il mio amico. Abbiamo lavorato insieme per 4 anni, ma adesso è cambiato tutto. È un altro capitolo della mia vita.non c’è più, sono rimasto qui e lavorerò per il Chelsea, la mia squadra “ Queste la parole riportate da As che rivelano una posizione del tutto nuova del centrocampista nei confronti di. Addiritturacontinua con parole di apprezzamento per il ...

