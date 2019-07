Wolfenstein | i prossimi capitoli della saga vanteranno sicuramente una componente online

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Gli sviluppatori dei nuocidihanno da sempre basato i propri progetti su un'esperienza singleplayer, lasciando da parte qualunque. Solo con l'imminente: Youngblood i giocatori avranno la possibilità di giocare in compagnia di un amico, grazie alla modalità co-op.Durante una recente intervista l'executive producer Jerk Gustafsson ha però dichiarato che iporranno molta più enfasi sulla, senza però mettere da parte il singleplayer:"Sono molto sicuro che qualunque cosa faremo in futuro avrà una modalità, sarete in grado di giocare con i vostri amici. Ma detto questo devo precisare una cosa molto importante per me, ovvero che un titolo MachineGames permetterà sempre di giocare da solo, è una cosa molto importante per noi dunque credo che i nostri futuri progetti saranno una combinazione ...

