Palermo | i tifosi festeggiano | cori e striscioni davanti alla sede del Comune

Palermo - Giorgio Ferrero : “Il nostro piano entusiasmerà i tifosi”. Nella cordata anche un campione del mondo : “Ringrazio il sindaco e la municipalità di Palermo per la trasparenza e professionalità con la quale stanno affrontando la questione”. Lo ha detto Giorgio Ferrero, rappresentante della Holding Max che figura tra i 6 candidati ad aggiudicarsi il bando del Palermo Calcio. “La Holding che rappresento, ed i nostri soci, l’ex stella della nazionale femminile di calcio, la palermitana Pamela Conti, il campione del Palermo ...

Palermo - Ferrero : «Se vinco il bando non deluderò i tifosi» : Palermo Ferrero – «Sono a Palermo per creare la squadra di calcio femminile e cercheremo di farlo con Pamela Conti che sarà la vice presidente esecutiva». Con queste parole, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, ha spiegato i motivi del suo arrivo a Palermo. Il patron blucerchiato, tuttavia, ha parlato anche del bando per l’assegnazione […] L'articolo Palermo, Ferrero: «Se vinco il bando non deluderò i tifosi» è stato ...

Palermo - tifosi vietano ai giornalisti di effettuare riprese : la denuncia di Assostampa e Ussi : L’Associazione siciliana della stampa e la sezione regionale dell’Unione stampa sportiva italiana denunciano il “comportamento minaccioso di alcuni sedicenti tifosi del Palermo“. Ieri sera infatti, i tifosi presenti fuori dallo stadio Barbera, in attesa di buone nuove in merito all’iscrizione della società siciliana, hanno espressamente vietato ai giornalisti di effettuare riprese e scattare fotografie. Nel ...

Il Palermo fuori dalla Serie B - il sindaco Orlando : “i tifosi hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo” : “La città e i tifosi hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo e le ragioni della eventuale mancata iscrizione al campionato di calcio di Serie B. È una situazione di grande confusione alla quale speravamo di non dovere più assistere soprattutto dopo che il Comune aveva dato anche rassicurazioni sulla disponibilità dello stadio “Barbera”. Ci auguriamo che questa confusione non si trasformi in una ennesima beffa e in ...

