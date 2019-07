Migranti : Procura Agrigento ‘boccia’ scarcerazione Carola ‘E’ sbagliata’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – La Procura torna anche sul punto della motovedetta della Guardia di Finanza con cui c’è stato un contatto sulla banchina. La questione è se l’imbarcazione si possa considerare ‘nave da guerra’ o no. Secondo il gip Vella non è una nave da guerra. Diversa l’interpretazione della Procura di Agrigento. “Nel caso di specie – scrive il Procuratore di Agrigento – la motovedetta ...

Migranti : Procura Agrigento - ‘decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – (di Elvira Terraova) – La scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, decisa dal gip di Agrigento Alessandra, per la Procura di Agrigento è una “conclusione contraddittoria, errata e non adeguatamente motivata”. Ecco, quanto scrivono il Procuratore Luigi Patronaggio e i pm della Procura, nel ricorso presentato in Cassazione contro la mancata convalida ...

Migranti : scarcerazione Carola Rackete - pronto ricorso Procura Agrigento : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) – E’ già pronto il ricorso della Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch arrestata a fine giugno a Lampedusa dopo avere disubbidito allo stop della Guardia di Finanza a entrare in porto con una quarantina di Migranti a bordo. Il ricorso per Cassazione alla decisione del gip Alessandra Vella, come ...

