Lavoravano in nero con il reddito di cittadinanza | denunciati

Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 24 luglio 2019)inma percepivano allo stesso tempo ildiche spetta a chi il lavoro non ce l'ha. La Guardia di Finanza di Erba ha scoperto e denunciato due lavoratori e le aziende che li impiegavano dovranno pagare una sanzione maggiorata. I controlli sono stati effettuati, come informa una nota della Gdf, nell'ambito delle attivita' di polizia economico-finanziaria finalizzate al contrasto del sommerso da lavoro ed alla lotta agli sprechi di denaro pubblico. Oltre a rilevare irregolarita' in materia di scontrini e ricevute fiscali, i finanzieri di Erba hanno scoperto 6 lavoratori indi cui 2 cittadini italiani, residenti a Valbrona e Bellagio,alla Procura. Attraverso le banche dati e' stato possibile rilevare che i due lavoratori avevano richiesto ildiottenendo un sussidio del valore complessivo di ...

