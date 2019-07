Il guru Claudio Foti | psichiatra senza laurea

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Costanza Tosi Nel curriculum vitae segnalato da un lettore a IlGiornale, appare solo unain lettere Un luminare della materia diceva qualcuno. Peccato che, il “, fondatore della Onlus al centro dell’inchiesta sui diavoli di Bibbiano, “Hansel e Gretel”, finito sul registro degli indagati della Procura di Reggio Emilia sugli affidi illeciti, e ora accusato di maltrattamenti in famiglia, pare non abbia nemmeno lain psicologia. A svelare l’anomalia il suo curriculum vitae che abbiamo letto con attenzione. Ilè accusato dalla Procura di Reggio Emilia di aver alterato, al fine di sviare le indagini, “lo stato psicologico di una minore”. Una bambina usata, si legge nelle carte, come “una sorta di cavia nell’ambito della psicoterapia specialistica”. Peccato, però, che la psicologia non l’abbia di fatto mai studiata. Almeno così ...

