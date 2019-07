Il firmware di Samsung Galaxy Fold non è in test in alcuni mercati | come l’Italia | lancio

Tante novità per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Tre con il firmware di maggio da oggi : Stiamo vivendo un fine settimana davvero ricco di novità per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S9 o un Galaxy S9 Plus, almeno per quanto riguarda coloro che si sono portati a casa un modello brandizzato Tre nel coro degli ultimi quindici mesi. Il motivo? Entrambi, dopo una lunga attesa, stanno iniziando a ricevere l'aggiornamento di maggio. Si tratta del medesimo pacchetto software trattato sulle nostre pagine pochi giorni fa e ...