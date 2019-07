De Luca attacca il prefetto Napoli | “Buffonata | si dimetta”

Commissione d'accesso all'Asl Napoli 1 - De Luca attacca : «Buffonata - si dimetta il prefetto» : «Una buffonata politico-propagandistica, si dimetta il prefetto di Napoli». È ad alzo zero l'attacco che il governatore della Campania Vincenzo De Luca rivolge al prefetto di...

F1 - Luca Baldisserri attacca Sebastian Vettel : “E’ un pilota sopravvalutato!” : Potremmo chiamarlo tiro al bersaglio e non si sarebbe off-topic riguardo all’attuale situazione di Sebastian Vettel in Ferrari. Il pilota della Rossa, autore di un errore marchiano nel corso del GP di Gran Bretagna 2019 (decimo round del Mondiale 2019 di F1), andando a tamponare l’olandese della Red Bull Max Verstappen, è finito al centro delle critiche. Tutti si sono espressi negativamente rispetto all’operato del quattro ...

Universiadi - de Magistris attacca : «De Luca come Ceaucescu» : Ultimo attacco del sindaco Luigi De Magistris per il governatore De Luca, alla vigilia delle Universiadi. «E' come Ceaucescu» ha detto nel corso della sua conferenza stampa a...

Nomine Csm - Renzi : “Metodo non l’ha inventato Luca Lotti. Ipocrisia solo per attaccare i nostri” : “Io sono per una riforma delle regole, ma sull’inchiesta del Csm ho visto tanta Ipocrisia solo per attaccare i nostri“. Così Matteo Renzi, a Repubblica delle Idee, sul caso Palamara che coinvolge anche Luca Lotti. “Il Csm ha delle regole, che possono piacere o meno, a me ad esempio non piacciono. Il Csm ha fatto Nomine all’altezza, ma l’ha fatto con quel metodo lì: la politica che incontra i magistrati perché lo prevedono ...