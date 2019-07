Calcio | sindaco Palermo | ' la D non è la A ma spero in buona ripartenza'

Palermo - soddisfazione del sindaco Orlando : “Compito ‘Heraora’ è riportare entusiasmo - qui il Calcio è morto” : “Certo la D non è la A ma mi auguro che possa essere una buona ripartenza. Mi auguro che la ‘Herahora’ possa far tornare un entusiasmo per il calcio in questa città corrispondente all’amore che noi palermitani abbiamo per la squadra di calcio e i colori rosa nero“. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando annunciando in conferenza stampa la decisione di affidare alla ‘Herahora srl’ di ...

