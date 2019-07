Amichevole | la Juventus supera l' Inter ai rigori nel primo derby d' Italia della stagione

JuventusInter - Amichevole oggi 24 luglio 2019 in diretta su Sportitalia : Juventus-Inter, amichevole in programma oggi nell'ambito della International Champions Cup 2019, sarà visibile anche in tv, in chiaro. Infatti Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, trasmetterà in diretta la prima vera sfida tra squadre italiane, quando manca un mese all'inizio del campionato di Serie A. Telecronaca affidata a Gabriele Schiavi, con il commento tecnico di Antonino AstaIl calcio di inizio è fissato allo Nanjing Olympic ...

Amichevole Juventus-Inter in tv su Sportitalia il 24 luglio : Juventus e Inter si troveranno l’una di fronte all’altra nell’International Champions Cup. Il derby d’Italia sarà di scena a Nanchino mercoledì 24 luglio 2019 alle ore 13.30. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta per 2-3 contro il Tottenham. L’esordio di Maurizio Sarri non è stato positivo, ma c’è da sottolineare come gli Spurs siano decisamente più avanti nella preparazione. Erik Lamela aveva portato in vantaggio gli inglesi nel primo tempo, ...

Amichevole Juventus-Tottenham in tv su Sportitalia domenica 21 luglio : La Juventus, dopo il ritiro alla Continassa, sarà impegnata nella tournée in Asia. La prima delle amichevoli estive dei bianconeri sarà contro il Tottenham. La squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo per l’International Champions Cup, che la porterà ad affrontare anche Inter e Atlético Madrid nelle prossime settimane. La partita contro gli Spurs verrà disputato a Singapore domenica 21 luglio 2019 alle ore 13.30. I tifosi della 'Vecchia ...