Sindacati | ancora manovre oscure su Farmacap

Fonte : romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma – “All’indomani della partecipata manifestazione che ci ha visto in tanti, protagonisti, come lavoratrici e lavoratori, seriamente preoccupate/i per il nostro futuro lavorativo, il futuro stesso dell’Azienda Speciale e dei servizi alla cittadinanza, col risultato di un incontro, fissato per il prossimo 26 luglio, presso la sala del Carroccio, in Campidoglio, per confrontarci con i Capigruppo ed avere risposte alle tante incertezze, a partire dalla nomina del nuovo CdA, purtroppo, non mancano colpi di scena. Veniamo a conoscenza di una relazione inviata dall’Avv. Stefanori, Commissario Straordinario, dimissionario da 6 mesi, ma sempre al comando, apparentemente indisturbato ma da dietro le quinte, alla Sindaca e alla Giunta, nella quale ci sarebbero indicazioni favorevoli alla trasformazione diin societa’ di Capitali, con ...

